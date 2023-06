"Pogacar ganó el Campeonato de Eslovenia el pasado fin de semana, pero eso no significa que esté al 100 por ciento para iniciar el Tour", asegura Mauro Gianetti, director general del UAE Team Emirates, quien añade que el británico Adam Yates será "el colíder del equipo".

'Colíderes en el Tour de Francia'

Tadej Pogacar celebra su triunfo en la cuarta etapa del Tour de los UAE. Foto: Giusseppe Caccace. AFP

Tras una fractura de escafoides que se produjo en la Lieja Bastoña Lieja, Pogacar inició un proceso de recuperación que le permitió competir con éxito en los campeonatos nacionales de Eslovenia, con sendas medallas de oro en contrarreloj y fondo.



"Todo salió bien en su rehabilitación, pero esta lesión aún no ha terminado. Hay que tener cuidado porque su preparación se ha truncó. Hace un mes todavía no estábamos seguros de nada. Si miramos el vaso medio lleno, Podemos decir que llegará más fresco al inicio, pero la competencia será enorme y tendremos que estar preparados desde el inicio", admitió Gianetti en 'L'Equipe'.



Con las dudas sobre Pogacar, el UAE contará con el británico Adam Yates como colíder, atento a asumir los galones de capitán de la escuadra en caso de necesidad.



"Yates apoyará a Tadej y será nuestro colíder. No tenemos otra opción. Tadej estuvo cinco semanas sin poder entrenar en la carretera, y no hay milagros en el ciclismo: hay que hacer kilómetros, volumen. Ha trabajado bien, tiene confianza en sí mismo, pero no estamos seguros de nada. Es cierto que ganó el Campeonato de Eslovenia el pasado fin de semana, pero eso no significa que estará 100% listo para partir el sábado", concluyó.

Mauro Gianetti, director UAE sobre Tadej:”hicimos todo con él. Hay que tener cuidado porque su preparación fue truncada. Hace 1 mes, todavía no estábamos seguros de nada. Si miramos el vaso medio lleno, podemos decir que llegará más fresco al principio,pero es lesión traicionera” pic.twitter.com/YuSmdInyjj — OSCAR RESTREPO (@PROFE_RESTREPO) June 28, 2023

AGENCIA EFE

