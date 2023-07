El antioqueño Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más reconocidos en el mundo. Sus logros (ha sido podio en el Giro de Italia y el Tour de Francia) y su particular sentido del humor lo han hecho famoso tanto en las diferentes competiciones, como entre los seguidores de este deporte.



Este año, 'Rigo' participa por décima vez en el Tour de Francia -que este jueves llegó a la etapa 6- y nuevamente se está haciendo notar por su singular estilo a la hora de dar declaraciones a los periodistas.



Según el diario Infobae, en una reciente entrevista al pedalista nacido en el municipio de Urrao le preguntaron por su opinión sobre una de las etapas que acababa de terminar, y su respuesta causó risas, como suele ocurrir.

Esa fracción, la tercera de la carrera francesa, se disputó entre Amorabieta Etxano y Bayonne y las emociones fueron muy pocas. De hecho, hubo una sola fuga que fue neutralizada rápidamente y, en la raya de sentencia se impuso el pedalista belga Jasper Philpsen del equipo Alpecin-Deceuninck. Algunos dijeron que los ciclistas dieron poco espectáculo.



A la pregunta de si en etapas como esa, los equipos se ponen de acuerdo para correr de esa manera, fue cuestionado Urán, quien es pedalista del equipo Education EasyPost.



“No es que nosotros nos pongamos de acuerdo, cada equipo tiene sus intereses (...) pero entiendo, yo creo que si estuviera en mi casa viendo eso me aburriría y pondría otro canal, porque ver 200 maricas... si el paisaje es muy bonito, pero no hay espectáculo", comentó el colombiano.



El ciclista, que fue segundo en el Tour de Francia 2017, añadió seguidamente: "Creo que la gente a veces reclama eso, los equipos tienen sus intereses, era una etapa que iba a llegar, no pegaba aire y otra cosa importante, veníamos de dos días donde nos habíamos sacado todo, yo ya estaba a 5 minutos”.

