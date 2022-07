Jonas Vingegaard ganó la etapa 11 del Tour de Francia, disputada este miércoles entre Albertville y Col du Granon, de 151 kilómetros, es nuevo líder y Nairo Quintana ascendió en la general.

Palabras de Rigo

Rigoberto Urán, que ha tenido un Tour muy complicado por las caídas, se refirió este miércoles a la etapa de Nairo y a sus posibilidades. Le deseo que llegue al podio.



"Nairo tiene mucha clase, siempre lo ha demostrado, sino que a veces ustedes le dan muy duro por allá... ha estado muchas veces en el podio del Tour, ha ganado Giro, Vuelta, esperamos que pueda estar bien adelante porque ni Martínez ni Rigo… no he visto la etapa, pero excelente, ojala pueda estar en el podio", dijo Rigo al final de la etapa.



Tido, además, habló de su situación: "La idea es recuperarnos, obviamente uno no sabe cómo recuperarse en carrera y en Los Alpes je, je, pero hay que darle en forma…".

Rigoberto Urán. Foto: EFE

"Uno viene con objetivos que van cambiando, cuando uno tiene piernas puede estar adelante, cuando no, el cuerpo no le da, por una gripa, una caída... esto es ciclismo y acá hay que estar al ciento por ciento", agregó Urán.



Finalmente, expresó que hay que tener cabeza fría para correr el Tour. "Hay que correr con cabeza fría, sin emociones, no salir detrás de los primeros que tienen más power, son más jóvenes, a uno con esta edad le toca con cabeza, y esperar".



