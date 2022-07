Bob Jungels ganó la novena etapa del Tour de Francia, disputada este domingo entre

Aigle y Chatel, de 192 kilómetros, en la que Tadej Pogacar continuó de líder y el mejor colombiano fue Nairo Quintana, décimo en la general.

La etapa de montaña se movió. Se presentó una fuga larga, de 21 ciclistas, en la que estuvo el colombiano Rigoberto Urán.



El pelotón puntero estuvo integrado por: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Simon Geschke (Cofidis), Benoît Cosnefroy (Ag2r-Citröen), Guy Niv (Israel-Premier Tech), Pierre Latour (TotalEnergies), Patrik Konrad (Bora-Hansgrohe), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty Gobert), Ion Izagirre (Cofidis), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Urán (EF Education-EasyPost).



La diferencia aumentó con cada kilómetro y llegó a pasar los tres minutos, por lo que Urán fue líder parcial del Tour.



Atrás, en el lote, el UAE Emirates ese puso al frente, trató de minimizar la diferencia, en una fracción con cuatro premios de montaña.



Jungles fue el que mejor subió. Se escapó en la penúltima subida y se fue en solitario, sacando buen dividendo con el lote de escapados en el que venía.



A medida que la carretera se empinó, pues las diferencias aumentaron y llegaron más emociones. Nairo permaneció en el lote, se defendió como pudo frente al fuerte ritmo del elenco del líder, que trabajó a todo vapor.



No tuvo un buen día Daniel Martínez, quien no pudo con el paso del UAE Emirates y se quedó del lote del líder, a 21 kilómetros de la llegada.



Otro de los damnificados en esta jornada final de la primera parte del Tour fue el ruso Alexandr Vlasov, quien perdió más de 11 minutos.



Urán fue alcanzado por el grupo de Pogacar, pero no pudo seguir el paso y se quedó, en una etapa que lo deja damnificado, al lado de Martínez.



Jungels coronó el último puerto del día, a 10 km de la meta, mientras que Pinot cruzó a solo 29 segundos. Lote líder venía a 2 min 01 s.



El corredor del Ag2r logro su cometido, victoria de etapa, la primera para él en el Tour, mientras que Pogacar sigue de líder.



Nairo llegó con él y es la carta colombiana para la lucha en la general, luego del mal día de Martínez y de Urán, que perdieron opciones.



Este lunes no hay etapa, el Tour se reanudará el martes con la llegada a los Alpes.