El esprínter belga Jasper Philipsen creyó "haber ganado durante cinco segundos", reconoció en la meta luego de haber levantado los brazos en el momento de superar la línea, unos segundos después de que lo hiciese el ganador de la cuarta etapa del

Tour, Wout van Aert.

"Creí haber ganado durante cinco segundos. Eso formará parte de las imágenes graciosas con el tiempo", reaccionó el velocista del Alpecin, que fue el más rápido en el esprint del pelotón.



La camiseta amarilla Wout van Aert, que se quedó solo en cabeza en la última subida, a once kilómetros para meta, había finalizado ocho segundos antes. Sin que Philipsen lo viese: el belga explotó de alegría para sorpresa de Christophe Laporte, quien le señaló hacia Van Aert con el dedo.



"Estábamos demasiado lejos en la subida, no lo vi escaparse", explicó Philipsen, que tampoco fue informado por radio.



Y Philipsen no fue el único en caer en el error, ya que el noruego Alexander Kristoff también creía estar esprintando por la victoria, "pero fui yo el que pasó la línea primero y el que celebró así que soy yo el que hizo el ridículo", sonrió el belga.



AFP