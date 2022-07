🇫🇷 Alexis Gougeard is caught by the chasing group and we now have the 💚 green jersey group almost 6' ahead of the 💛 Yellow Jersey group



🇫🇷 Alexis Gougeard est repris 💚 Le groupe maillot vert à 6 minutes d'avance sur le 💛 groupe Maillot Jaune#TDF2022 pic.twitter.com/ykYDCkRqdN