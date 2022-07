Falta la sentencia definitiva del Tour de Francia y los escaladores jugarán sus últimas cartas en una durísima etapa pirenaica, con dos puertos de categoría especial y uno de primera y la meta situada en el mítico Hautacam.

Ya solo quedará la contrarreloj del sábado para darle forma definitiva a la general final de la edición, lo que augura batalla segura en los 143,2 kilómetros entre el santuario mariano de Lourdes y la meta situada a 1.520 metros sobre el nivel del mar.



Así será el duro recorrido



La jornada, corta, no tiene apenas descanso, con los 60 primeros kilómetros en dientes de sierra, rompepiernas, que no dejan reposo, antes de afrontar los tres colosos.



El Aubisque, otro de los clásicos de los Pirineos y sus 16,4 kilómetros al 7,1 por ciento de desnivel, con la cima situada a 76 kilómetros para la meta, hará labores de desgaste de las fuerzas, pero marca también el inicio de las hostilidades.



Su descenso, con el Souler en medio, desemboca en el pie del Spandelles, una subida inédita en el Tour, que los organizadores han incluido con la intención de no atravesar el valle que tradicionalmente conduce a Hautacam.



El descubrimiento de Spandelles les dio esta oportunidad y el hecho de que las autoridades locales arreglaran una carretera muy deteriorada acabó por convencer al Tour de que se podía incluir su pendiente en el recorrido de 2020.



Hautacam, el último juez de la montaña en este Tour, una subida legendaria por su dureza. Son 13,6 kilómetros que comienzan con una carretera estrecha que se va agrandando a medida que se ascienden, hasta que tras los siete primeros, la montaña, en la más pura tradición pirenaica, se convierte en una caprichosa sucesión de pendientes, que tan pronto marcan el 6,8 % como que se sitúan por encima del 11 por ciento.

La jornada arrancó con dos noticias, la no partida de Imanol Erviti y de Chris Froome, quienes dieron positivo por el covid-19.

Ataques y abanicos



Wout van Aert fue uno de los primeros que intentó la escapada, pero no fructificó. La jornada pasó por algunos vientos en los primeros kilómetros, el grupo trató de romperse, pero se reagrupó.



Van Aert no tuvo apoyo y mejor regresó al lote principal.



La fuga es interesante. Daniel Martínez y Rigoberto Urán van en ella, en un lote en el que hay 30 corredoresm, entre ellos, Van Aert, Tony Gallopin, Giulio Ciccone, Alberto Bettiol, Michael Woods, Dylan Tenus, Gorka Izagirre, Maximilian Schachmann, Bob Jungels, Luke Rowe, entre toros.



Llevan 19 s a un grupo que persigue y 1 min 25 s sobre el grupo principal. 76 km a la meta.