El Tour de Francia tiene este sábado su penúltima etapa, una contrarreloj individual sobre 40 kilómetros entre Lacapelle-Marival y Rocamadour, en la que quedará definida la clasificación general.

Nairo Quintana parte en el quinto puesto de la general, con solo ocho segundos sobre Louis Meintjes y 35 sobre el ruso Aleksandr Vlasov.



Como era de esperarse, el italiano Filippo Ganna, actual campeón del mundo al reloj, está al frente de la etapa, con tiempo de 48 minutos 41 segundos.

Viene pulverizando los tiempos !!!! #Ganna

Bajando más de un minuto los tiempos .@PatoCornejo pic.twitter.com/ubGjLZubTZ — David Reiban (@david_reiban) July 23, 2022

Los colombianos partirán así: a las 9:02 a.m., Daniel Felipe Martínez, 9:10 a.m., Rigoberto Urán y a las 9:52 a.m., Nairo.



Ya en competencia Martínez y Urán. Daniel pierde 23 s con Ganna en el primer punto de cronometraje.



Van Aert es primero en el segundo punto de cronometraje con 24 min 48 s.

Duelo por el quinto puesto



Arranca Vlasov... Se fue Meiintjes... Y ya en carrera Nairo.



Van Aert fue 23 segundos más rápido que Ganna en el tercer punto de referencia.



Daniel Martínez marca 50 mn 57 s en la meta.



Parten Pogacar y el líder Vingegaard.



Nairo, en el primer punto, cede 35 s con Vlasov.