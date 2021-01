¡Confirmado! Primera gran baja para el próximo Tour de Francia

El ciclista galo Thibaut Pinot, uno de los corredores preferidos del público de su país, anunció este martes que no correrá este año el Tour de Francia.

Pinot, ganador de tres etapas en el Tour, y que no brilló en las dos últimas ediciones de la carrera (abandono en 2019 y 29º en 2020), ha decidido correr en mayo el Giro de Italia.

En el Tour, dejará la responsabilidad en el equipo Groupama-FDJ al campeón de Francia, Arnaud Démare, especialista en embalajes.



Le puede interesar: (Nairo y su equipo reciben invitación a una de las grandes carreras).



La confirmación fue dada en la presentación virtual del equipo de Marc Madiot, una de las tres formaciones francesas presentes en la primera división mundial (WorldTour).



Desde su debut en el Tour en 2012, Pinot se perdió una sola vez la Grande Boucle, en 2018, cuando se recuperaba de una neumonía contraída el mes precedente.



Le puede interesar: (¡De impacto! ¿Se valorizó James, tras su salida del Real Madrid?).



"Este año, el Giro será mi objetivo mayor. Voy a hacer todo lo posible para estar al 100% en el Giro y lograr el mejor resultado posible", declaró el francés, que haló de una "decisión muy reflexionada".



"He visto que no es un buen recorrido para mí este año en el Tour. Volveré, espero, desde 2022", añadió Pinot.



En Brest, el próximo 26 de junio, el Groupama-FDJ apostará por el campeón de Francia, Arnaud Démare, ausente estos dos últimos años, cuando el grupo apostaba exclusivamente por Pinot.



AFP