Pogacar y Urán, cerca de sus objetivos  en el Tour de Francia

El Tour de Francia 2021 cumple ocho días de competencia y la clasificación general ya está mucho más clara, con un Tadej Pogacar en la mejor condición para defender el título que logró en el 2020 y un Rigoberto Urán que sigue en la pelea por conseguir su segundo podio, tras el segundo lugar en el 2017.

Pogacar dinamitó la etapa de 150 km entre Oyonnax y Le Grand-Bornand. El corredor esloveno puso contra las cuerdas a sus rivales, fue cuarto en la meta, recortó tiempo, le metió minutos a sus contrincantes y, como parece, el Tour será, de acá en adelante, un monólogo del ciclista del UAE Emirates.



Es claro decir que las puertas se le abrieron por el mal momento de Primoz Roglic, que se cayó en la tercera etapa, no se pudo recuperar y en la crono del miércoles y con la pérdida de más de nueve minutos del viernes entregó las armas.



Con el camino libre, Pogacar muestra un dominio absoluto y que está, al menos, tres escalones por encima del resto. Seguro que de acá en adelante correrá a la ofensiva, hasta que no tenga una diferencia buena para tratar de controlar la competencia. Algo similar a lo que hizo Egan Bernal en el pasado Giro de Italia, cuando sacó la diferencia en las dos primeras semanas y en el final se dedicó a controlar.



Claro que el Tour no se ha acabado, pero no se ve de aquí en adelante quién puede poner a Pogacar en problemas y mucho menos ganarle la competencia, que no está liquidada, pero, al menos, el primer puesto casi que definido, aunque faltan dos semanas.



“Queda mucho camino por delante. Es verdad que me estoy encontrando muy bien, que tengo mucha confianza, pero todavía no ha terminado. Lo que es seguro es que vamos a trabajar para defender esta camiseta amarilla al cien por cien”, dijo el líder.

Por los restos



Al resto le tocará pelear por los otros dos cajones del podio, por el ‘top’ cinco, porque el líder del UAE Emirates está solo en el pelotón.



Y en esa lucha por las dos casillas siguientes en la general detrás del primero, pues Urán sigue con paso firme. El colombiano aguantó ayer, minimizó las pérdidas y aunque fue otro de los damnificados por el fuerte mazazo de Pogacar, le sirvió su actuación para subir seis casillas.



Pierde con el líder 4 minutos 46 segundos, pero está a ocho segundos del tercer cajón, en poder de Alexey Lutsenko, y a 2 minutos 58 segundos del segundo, Wout van Aert. Claro, es posible.



Lutsenko sube bien, pero Van Aert ha gastado mucho estos días, siempre ha ido al ataque, mientras Urán se ha reservado. El quinto, Jonas Vingegaard, está a solo 14 s del colombiano, y separa al sexto, Ríchard Carapaz, por 15 s. Wilco Kelderman es séptimo y Urán le lleva 24 s y a Enric Mas lo tiene a 26 s.



No es claro el tema, pero lo cierto es que si el líder del Education First corre como siempre, al aguante, a paso, con inteligencia y mucha experiencia.



“Ya vieron el nivel que hay y ya veremos de acá en adelante lo que puede pasar. El ritmo fue alto y ya vieron cómo está la mano”, comentó Urán. Falta mucha carrera, serán dos semanas importantes, pero Pogacar ya ha ganado mucho terreno y Urán no dará su brazo a torcer para ir por el podio.



