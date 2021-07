Supermán López admite cuál es su nuevo objetivo en el Tour de Francia

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López ha pasado una primera semana de Tour horrible, con tres caídas y sin posibilidades de luchar por la general, por lo que este lunes, en la primera jornada de descanso, admitió que su objetivo en lo que queda de carrera "es ayudar a (Enric) Mas a acabar en el podio".

(Le puede interesar: Nairo y Urán: ¿es real la opción de ganar la montaña y ser podio?)



"Vine aquí para compartir el liderato con Enric y que la carretera nos pusiera cada uno en su sitio. Ahora es él quien tiene la oportunidad de acabar en el podio y el objetivo del equipo es la clasificación general, por lo que si nos recuperamos trataremos

de echarle una mano", declaró el ciclista colombiano en conferencia

de prensa.



'Supermán' habló de las condiciones que se han dado en la primera semana de carrera, en las que sufrió tres caídas, la última de ellas en la etapa del sábado, lo que le impidió estar adelante en la jornada del domingo, con final en Tignes, en los Alpes: "Es difícil después de una caída encontrarte bien en un día como el de ayer (domingo) con mucho frío, lluvia, dureza de salida hasta el fin".

Juro que en mi vida nunca había pasado un día tan malo como el de ayer porque estuve a punto de no entrar en el límite del tiempo FACEBOOK

TWITTER



"Juro que en mi vida nunca había pasado un día tan malo como el de ayer (domingo) porque estuve a punto de no entrar en el límite del tiempo", añadió López, que cruzó la meta a más de 34 minutos del vencedor de la etapa, el australiano Ben O'Connor.



"Es la primera vez en mi vida que me encuentro en esta situación, porque siempre suelo estar con los corredores de delante, que pierdo poco tiempo y nunca hago 'grupeta', añadió el colombiano, que admitió que no le quedan objetivos personales en este Tour: "Estamos fuera de combate total y la única ilusión es que tenemos a Enric en las posiciones privilegiadas para seguir luchando por el podio".

(Lea además: Tour de Francia 2021: carrerón de Nairo, ya es líder de la montaña)



Visto su estado de forma actual, es difícil pensar que López pueda ganar una etapa, sobre todo la del miércoles, con una doble subida al Mont Ventoux, en la que era uno

de los favoritos, por su condición de escalador y sobre todo después de ganar a comienzos de junio el Mont Ventoux Dénivelé Challenges.



El ciclista de Movistar no descartó meterse en alguna escapada, pero más que por buscar un triunfo de etapa, será para "estar por delante por si Enric necesita

de mí para hacer de enlace".



AFP

Más noticias de deportes

-Messi y su historia contra Colombia



-Messi habló sobre Colombia, su siguiente rival



-Juan Guillermo Cuadrado no jugó, pero festejó doble