Tour de Francia 2021: la estrategia de Urán para quedar en el podio

Rigoberto Urán es segundo en la general. Y aunque falta un poco más de una semana para terminar la carrera, es uno de los ciclistas que tiene todo para terminar en el podio del Tour de Francia.

El ciclista colombiano entiende que debe correr de acá en delante de forma inteligente y todo pasa por el estado físico que demuestra, que es la gasolina para lograr el objetivo.



Su modo de correr, aguantando, mirando de reojo los movimientos de sus rivales y forzando el paso, le ha dado a Rigoberto Urán la opción de ser segundo en la general.



El corredor del Education First se quitó de encima a Ben O’Connor, quien era el segundo, pero que pagó caro el esfuerzo del domingo pasado, cuando ganó la etapa y llegó al podio.



Rigoberto Urán, a sus 35 años, hace gala de su experiencia, de su buena preparación y ya se mete en la pelea. Es duro ganar el Tour, Tadej Pogacar, que es el líder, está muy fuerte, pero su segundo podio, después del 2017, se ve viable, aunque las diferencias con sus rivales son cerradas.



“Hay que ir día a día. Eso es lo que hay que hacer en este tipo de carreras. Estar pendiente de los movimientos de los rivales también será importante”, dijo.



Por ahora se puede soñar. Urán es segundo, pero de ahí para atrás las diferencias son muy cortas, aunque ya varios se han decantado por la pelea de los dos cajones restantes del podio.



El colombiano le lleva solo 14 segundos a Jonas Vingegaard, que va bien en la subida y es excelente al reloj; solo tiene 24 años y no se sabe cómo va a terminar la tercera semana de la competencia.



A Ríchard Carapaz lo tiene a 15 segundos, corredor que le viene bien la montaña alta, y a O’Connor, que cedió este jueves: está a 1 minuto 10 segundos.



Carapaz se ve maduro. Tiene 28 años y a su favor está el ser aguerrido, un ciclista que ataca en la montaña y eso hará, porque es cuarto en la general. Está cerca del tercer cajón del podio.



El corredor ecuatoriano ya ganó el Giro de Italia, en el 2019, fue segundo en la Vuelta a España en el 2020 y va por el podio en el Tour, el que le falta cuando se habla de las carreras grandes.



“El tema también pasa por el estado físico. Los ciclistas presentamos exámenes a diario y nos puede dar una crisis y todo se va a la basura, pero por ahora seguiremos pedaleando en busca del objetivo”, indicó Urán.



La pelea se acortó, ya son esos tres los que pelean, por ahora. El Tour no se ha acabado y faltan tapas claves de montaña y la crono el penúltimo día de 30 km, pero Urán se ve bien y puede optar por su objetivo.



