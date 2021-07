'El cuerpo no respondió como esperaba': Rigoberto Urán

Rigoberto Urán se refirió este viernes a su situación en el Tour de Francia, luego de resignar casi todas sus posibilidades de llegar al podio.

"Es muy duro para mí. Da tristeza porque venía bien, entrenado bien, con buenas sensaciones, me veía en el podio y llega un día como ayer y se pierde todo", reflexionó el colombiano antes de la salida de la etapa 19.

Admitió su malestar por no poder cumplir su objetivo. "Sería mentir si no me sintiera mal, pero esto es el deporte, es lo que nos enseña, vamos a tratar de terminar bien. No hay excusa, el cuerpo no respondió como esperaba y me pasó factura que todavía la tengo que pagar”.



Finalmente, comentó respecto a la etapa del sábado: "Uno en cada etapa es arrancar de cero, con la mejor actitud, mañana es un día importante, quedamos casi fuera de todo pero vamos a intentar hacer una buena crono".





