Urán sobrevivió en la etapa loca del Tour de Francia

Matej Mohoric se impuso en la séptima etapa del Tour de Francia, disputada este viernes entre Vierzon y Le Creusot, de 249 kilómetros, larga, extenuante, y en la que Mathieu van der Poel sigue de líder y Rigoberto Urán se defendió.

La fracción encontró a su paso cinco premios de montaña, dos de cuarta, dos de tercera y uno de segunda categoría, pero no importantes.



Como siempre, la fuga se hace presente, pero esta vez de los 28 escapados hay dos nombres que se destacan, el del líder, Van der Poel y el de Wout van Aert, quien es tercero en la clasificación general.



Tadej Pogacar, el segundo en la general, no está en ese grupo, en el que también figuraron Mark Cavendish, quien ha ganado dos etapas, Philippe Gilbert, Toms Skujins, Victor Campenaerts, Jan Bakelants, Iván García Cortina, Brent van Moer, Michael Schär, Simon Yates y Vincenzo Nibali, entre otros.



La diferencia, cuando faltan 100 kilómetros para la meta, está en 6 minutos 04 segundos, pero lo intereses eran muchos. El único equipo que se puso el overol atrás fue el UAE Emirates, de Pogacar, a quien le tocó poner a trabajar a sus hombres, pues la diferencia aumentaba, más por el peligro de Van Aert.



La fuga se desbarató. Van Moer y Mohoric se fueron en la punta. A 50 km de la meta. A 44 s venía Van der Poel. Lote de Pogacar y en el que estaban los ciclistas colombianos perdía a esa altura 7 min 26 s.



A falta de 41 km, a la punta llegaron Jasper Stuyven y Victor Campenaerts: fueron cuatro los escapados. Van der Poel y Van Aert flotaban a 1 min 42, lote a 7 min 32 s.



Roglic pinchó, a 15 km de la meta, pero sufrió durante la jornada, no se ve bien el esloveno. Ríchard Carapaz lanzó su ataque cuando vio que el líder del Jumbo Visma no respondió y nadie le siguió la rueda. Nairo Quintana perdía tiempo.



Carrera loca. Los equipos se pusieron serios en busca de recortar el camino. Roglic cedió terreno, su salud luego de la caída le pasa factura. Carapaz se acerca a Pogacar.



Este sábado llega la alta montaña, no termina en alto, pero hay ascensos duros. La fracción se disputará entre Oyonnax y Le Grand-Bornand, de 150 km, con cinco pasos: uno de cuarta, otro de tercera y tres de primera, el último de ellos a 15 kilómetros de la llegada.



