Urán y Nairo salvan día de caídas en el Tour de Francia

Julian Alaphilippe se impuso en la primera etapa del Tour de Francia y es el líder de la competencia, tras la jornada de este sábado entre Brest y Landerneau, de 197 kilómetros, en la que los colombianos Rigoberto Urán y Nairo Quintana estuvieron a la vanguardia.

El nerviosismo se apoderó del lote de 184 ciclistas que corren el Tour, pues la fracción contaba con varios pasos montañosos de tercera categoría, pero que en algún momento podían hacer daño.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: así van los colombianos, clasificaciones)



La fuga se presentó, se demoró en fraguarse, pero al final se concretó. Y en ella estuvieron Anthony Pérez (Cofidis), Cristian Rodríguez (TotalEnergies), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM) y Connor Swift (Arkéa-Samsic), quienes fueron conectados a 62 kilómetros de la meta.



Pero no paró todo ahí. El puntero de la etapa y la gran figura del día fue Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), quien conservó la punta de la carrera y mantuvo una diferencia de casi tres minutos sobre el grupo principal.



Una vez capturados, comenzó la pelea por los puntos intermedios, por la clasificación de la camiseta verde entre los más rápidos de la competencia: Caleb Ewan, Peter Sagan, entre os más importantes.



Le puede interesar: (Por tomarse una foto: así fue la terrible caída en el Tour)



Faltaban 45 kilómetros para la llegada cuando se presentó una caída masiva en el lote principal.



Un aficionado exhibía un cartel y este impactó con uno de los corredores del equipo Jumbo Visma y lo que provocó el accidente.



La mayoría de los participantes se fueron al suelo y los que venían atrás se vieron obligados a parar, porque la carretera era muy angosta.



El más perjudicado fue López, quien se demoró en conectar con el grupo principal, cuando faltaban 32 kilómetros de la llegada. Wout van Aert también sufrió, pero se informó que los comisarios dieron la orden de esperar a los ciclistas que venían atrás.



Solo 45 segundos separaban al puntero, Schelling, del lote principal, que se reponía de la caída masiva. Su aventura terminó a 26 kilómetros de la llegada.



Pero las caídas no se acabaron. A falta de seis km para la meta se presentó otra y varios fueron los damnificados, entre ellos, López, Carapaz, Richie Porte, quienes no pudieron regresar al lote principal.



Los mejores colombianos en la meta fueron Sergio Higuita, octavo, Esteban Chaves, 11; Urán es 16 y Nairo, 17. López cedió un minuto 49 segundos y Porte más de dos minutos.



Este domingo se llegará al muto de Huy, que siempre ha sido sitio de arribo de la Flecha Valona, una subida corta, dura, de tres kilómetros, ideal para sacar algunos segundos, luego de una fracción de 183 kilómetros y con premios de montaña.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: análisis, Pogacar y Roglic, ¿imbatibles?)



Deportes