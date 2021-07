Tour de Francia 2021: Pogacar, a 108 kilómetros de la gloria

Wout van Aert ganó la penúltima etapa del Tour de Francia 2021, disputada este sábado entre Libourne y Saint-Emilion, de 30 km, una contrarreloj individual, en la que Tadej Pogacar conservó el liderato y el mejor colombiano es Rigoberto Urán.

Muy luchada fue la jornada. Con la general definida, pues la pelea fue por la victoria parcial y en ellas se metieron ciclistas como Stefan Bissegger, Jesper Asgreen, Stefan Kung y Wout van Aert.



En el tema del podio, pues Pogacar se ratificó, no hizo la etapa a fondo, no la disputó, se dedicó a mantener la diferencia y a cumplir con el recorrido.



Jonas Vingeaarg mantuvo su segundo puesto y el ecuatoriano Ríchard Carapaz se mantuvo en el tercero, pues era casi que imposible, antes de la jornada, que bajo las condiciones normales, cambiaran las posiciones.



Si bien el ecuatoriano comenzó a seis segundos del segundo puesto, pues el danés se desempeña mejor en estos ejercicios individuales al reloj y eso se cumplió al final.



Entre los colombianos, como es normal, Urán fue el mejor en meta, pero conservó el décimo puesto de la clasificación general. El corredor del Education First perdió 2 min 11 en el primer punto de referencia con Van Aert y en meta dejó un guarismo de 38 min 59 s.



Sergio Higuita paró el reloj en la llegada en 39 minutos 16 segundos, Sergio Henao lo hizo en 41 min 36 s y Nairo Quintana logró un tiempo de 41 min 37 s. Esteban Chaves marcó 42 min 31 s.



Van Aert ajustó su segunda victoria en la presente edición del Tour, tras su triunfo en la etapa entre Sorgues y Malaucène y quedó listo para ir a los Juegos Olímpicos.



Pogacar quedó a 108 kilómetros de lograr su segundo título del Tour, tras el conseguido el año pasado.



La etapa de este domingo, el paseo de la victoria, tendrá, como es tradicional, el final en los Campos Elíseos.



