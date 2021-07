Urán sigue de segundo en un día de feroces ataques en el Tour

El Tour de Francia cumplió este martes la primera jornada de la última semana, fracción entre Pas de la Case y Saint-Gaudens, de 169 km, de media montaña, que fue ganada por Patrick Konrad y en la que Tadej Pogacar siguió de líder y Rigoberto Urán defendió el segundo puesto.

Varios fueron los intentos de fuga desde el comienzo en busca de la figuración del día e ir por el triunfo parcial. Fue una dura pelea en la que Urán se defendió.



Uno de los ataques que fructificó fue el de Kasper Asgreen. Más adelante saltaron Jasper Stuyven y Casper Pedersen.



Nairo intentó irse en una escapada, pero no lo logró. El colombiano busca el título de la montaña y la victoria de una etapa, pero no ha contado con las fuerzas suficientes para conseguir esas metas.



Julian Alaphilippe, que fue elegido en Twitter como el más combativo de la segunda semana del Tour por encima de Nairo, se fue en una escapada.



Se presentó el primer paso montañoso, pero esa clasificación no sufre cambios, lidera Wout Poels.



Patrick Konrad, Christopher Jull-Jensen, Fabien Doubey y Jan Bakelans se metieron en una escapada y los persiguieron David Gaudu, Sony Colbrelli, Franck Bonnamour.



Los constantes suba y baje del trazado hicieron que en el grupo hubiera varios movimientos. Urán puso a su equipo a trabajar, luego fue el Ineos y hasta el UAE Emirates de Pogacar, sostuvo un paso impidiendo la salida de sus rivales.



Colberlli y Gaudu se escaparon en la última subida. A esa altura de la carrera los que perseguían venían a 1 min 02 s y el de Pogacar, a 12 min 43 s.



Konrad fue el que sacó mejores diferencias en esa pelea de los escapados. El corredor del Bora, de 29 años, se fue en busca de lo que sería una hazaña para él, pues nunca había obtenido un triunfo en una de las tres grandes.

Tadej Pogacar. Foto: EFE



En el final, Wout van Aert apretó el paso y el lote principal tuvo damnificados. Urán se mantuvo al frente, al igual que Pogacar, Carapaz, Vingegaard, Enric Mas, quienes pelean la general.



Este miércoles se vivirá una dura jornada. La fracción será entre Muret y Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, de 178 km, bien complicada y clave para los movimientos de la general.



Hay tres pasos montañosos, dos de primera y uno de fuera de categoría. Los tres ascensos serán encadenados, desde el kilómetro 113 a la meta, lo que obliga a los ciclistas a no perder la rueda.



El final es una subida de 16 km, con rampas promedio del 8,7 por ciento de inclinación, para hacer daño.





