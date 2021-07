Tour de Francia 2021: Urán y Nairo salvaron el día de fuertes vientos

Mark Cavendish ganó la décima etapa del Tour de Francia disputada este martes entre Albertville y Valence, de 190 kilómetros, en la que Tadej Pogacar conservó el liderato, Rigoberto Urán sigue de tercero y Nairo Quintana es primero en la montaña.

Fue un día tranquilo en el pelotón, hablando de la pelea por la general. Tanto Urán como Quintana estuvieron pendientes de sus rivales, que en algún momento podían poner en peligro sus objetivos en la competencia.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: las clasificaciones, luego de la etapa 10)



Tosh van der Sandre y Hugo Houle fueron as figuras de la fracción, pues se escaparon y llegaron a tener una diferencia de más de cinco minutos.



Pero los intereses del grupo, sobre todo la de los equipos que tienen embaladores, dieron al traste con la meta de los dos fugados, quienes fueron neutralizados.



Tal vez el grupo, luego del primer día de descanso y de una semana difícil por el ritmo de carrera, clima, caídas y demás, pensó en lo que viene y por eso el paso no fue el más fuerte, no hubo batallas entre los llamados a luchar por las clasificaciones.



Los últimos 15 kilómetros fueron intensos. Los equipos se encargaron de acelerar, tras la presencia de los fuertes vientos en el final. El lote se partió en varias partes.



Nairo quedó cortado, pero se aprovechó del paso que impusieron los demás ciclistas que se quedaron con él y logró llegar al lote principal.



Con al triunfo, Cavendish logró el triunfo 33 en el Tour y quedó a uno de igualar a Eddy Merkcx, quien logró 34.



Este miércoles la jornada será muy distinta, la etapa será entre Sorgues y Malaucène, de 198 kilómetros, con cinco premios de montaña puntuables, dos de cuarta, dos de primera y el último de fuera de categoría.



El día es propicio para los ataques, para que Nairo sume puntos en la montaña y Urán defiende su podio, tras los dos duros ascensos del final, pasos por el Mont Ventoux, el último de ellos a 22 kilómetros de la meta.



Le puede interesar: (Rigo y Carapaz, el podio del Tour, en el punto de mira)



Deportes