Tour de Francia 2021: no ha comenzado, pero el lote ya rueda

Los 184 ciclistas que tomarán parte en el Tour de Francia del 2021 fueron presentados este jueves en una ceremonia en Brest.

Tadej Pogacar y Primoz Roglic son los dos grandes favoritos. El primero es el actual campeón y el otro, ambos eslovenos, se quedó con el segundo puesto en el 2020.



Nairo Quintana, Esteban Chaves, Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Sergio Henao y Sergio Higuita son las cartas colombianas.



“Los triunfos que he obtenido me llenan de confianza para afrontar este Tour. Las ideas son claras, iremos por la clasificación e iremos mirando. Son tres semanas y puede pasar de todo. Al final, pues iremos viendo lo que hay y tiraremos para el lado que es”, precisó López, quien será uno de los líderes del Movistar.



Urán será uno de los referentes, pus ya fue segundo en la general del 2017, escoltando a Chris Froome.



“Llego bien, contento por estar con el equipo. Correr el Tour para un ciclista quiere decir que se está en buena forma. El grupo irá a buscar unas etapas, eso es importante. Espero estar bien e ir cada día mejor”, indicó Urán.



Sergio Henao hace parte del Qhubeka, que también tiene sus aspiraciones.

La meta es ganar etapas, hacen protagonismo. Ya conocemos el Tour y eso es algo a favor. Me siento bien y el equipo es una gran familia. Colombia siempre es protagonista en el Tour y espero que este año sea así”, dijo Sergio Henao el antioqueño.



Chris Froome, cuatro veces campeón y quien ha reconocido que no está en buenas condiciones, afirmó: “Es un gran honor estar aquí, donde comenzó el Tour del 2008, el primero de mi carrera. Vengo a este Tour de Francia con un estado de ánimo similar al que tuve en 2008. Realmente espero que sea un trampolín para mí y que me permita volver a mi antiguo nivel. Realmente feliz de estar en la línea de salida este año y de dejar atrás mi proceso de recuperación”.



