Tour de Francia 2021: ¿hasta cuándo aguantará Van der Poel?

El neerlandés Mathieu van der Poel reiteró que no tiene previsto luchar por la general del Tour de Francia, aunque consolidó el maillot amarillo de líder metiéndose en la escapada del día.

"Lo hice porque en la misma había corredores que amenazaban el maillot amarillo y quería mantenerlo un día más, pero la general no es mi objetivo", dijo el ciclista del Alpecin.



El corredor neerlandés aseguró que decidió ir en la fuga cuando vio que lo intentaban otros como el belga Wout van Aert y el danés Kasper Asgreen, que estaban a pocos segundos de él en la general.



"No estoy aquí para luchar por la general, eso lo tengo claro, pero en esta etapa tenía que mantener un día más el amarillo. Veremos lo que pase mañana, pero no tengo ambiciones en la general", comentó.



Van der Poel se mostró muy satisfecho de la manera en la que se está desarrollando su primer Tour, en el que sumó una victoria y ya va por cinco jornadas de amarillo, un jersey que nunca vistió su abuelo Raymond Poulidor pese a que fue el hombre que más veces subió al podio de París.



"Es mi primer Tour, pero he visto muchos en la tele y nunca he visto una etapa como esta", comentó.



EFE