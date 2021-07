Tour de Francia 2021: el duro reto de Urán y Nairo del miércoles

Rigoberto Urán, Nairo Quintana y el resto de corredores estrellas del Tour de Francia afrontarán una etapa clave para sus aspiraciones, este miércoles, cuando la carrera tiene la segunda llegada en alto en la fracción entre Muret y Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, de 178 km.

Es un día de mucha montaña, pues serán tres los pasos puntuables: dos de primera y uno de fuera de categoría. Los tres ascensos serán encadenados, desde el km 113 a la meta, lo que obliga a los ciclistas a no perder la rueda, porque no hay un terreno para conectar.



El final es una subida de 16 km, con rampas promedio del 8,7 por ciento de inclinación, para hacer daño.



Urán tendrá como objetivo mantener ese segundo puesto del podio, aunque tiene varios rivales fuertes. Jonas Vngegaard, sin duda, lo atacará. El danés del Jumbo Visma está separado del colombiano solo por 14 segundos, aunque si analizamos que va mejor al reloj que el corredor del Education First, pues es claro que la idea será alejar al joven ciclista.



“Hay que estar atentos a todos sus rivales y a lo que pase en el grupo”, dijo Urán sobre la jornada de hoy.



Sabe que también debe cuidarse de Ríchard Carapaz, a quien tiene a 15 segundos y que es el corredor llamado a moverse, casi que obligadamente, porque deberá de sacar más de un minuto sobre Urán y Vingegaard, porque en la contrarreloj de 30 km del sábado pierde con ellos.

Tadej Pogacar y Ríchard Carapaz. Foto: EFE

“El equipo será clave. Esperemos tener las fuerzas para afrontar esta dura jornada con el fin de cumplir las metas”, señaló Urán.



Más atrás está Ben O’Connor, a 40 segundos del segundo lugar y escala bien, aunque en los últimos días ha pasado trabajos para mantenerse en el grupo.



Tadej Pogacar parece que no tiene pierde para obtener el triunfo final, es primero y con buena diferencia, pero también entiende que no debe relajarse y está listo para dar la pelea y, si tiene con qué, no durará en atacar.



Sin embargo, el gran interrogante es el estado físico de cada uno de los interesados, no se sabe qué tanto tienen en el tanque de reserva y más bien se ve a un selecto grupo pedaleando con lo justo, pero seguro que tirarán los restos.



Quintana no la tiene tan fácil. Es tercero en la lucha por la camiseta de premios de montaña, pero sus rivales se ven más fuertes. Además, quiere obtener un triunfo parcial, pero el boyacense no ha tenido las fuerzas para estar con ellos en esa lucha.



La llegada, en premio de montaña de fuera de categoría, tendrá puntuación doble y dará 40 unidades al ganador.



"Me gustan los puertos de los Pirineos, espero que mis buenas piernas sigan funcionando bien en las próximas etapas de este macizo montañoso”, señaló el pedalista del equipo Arkea-Samsic.



