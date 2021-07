Tour de Francia 2021: en vivo, minuto a minuto de la etapa 16

El Tour de Francia cumple este martes la primera jornada de la última semana, fracción entre Pas de la Case y Saint-Gaudens, de 169 km, de media montaña.

Varios fueron los intentos de fuga desde el comienzo en busca de la figuración del día e ir por el triunfo parcial.



Uno de los ataques que fructificó fue el de Kasper Asgreen. Más adelanta saltaron Jasper Stuyven y Casper Pedersen.



Asgreen se mantiene en la punta y con una diferencia de 1 min 39 s.



Nairo intentó irse en una escapada, pero no lo logró. El colombiano busca el título de la montaña y la victoria de una etapa.



Julian Alaphilippe, que fue elegido en twitter como el más combativo de la segunda semana del Tour por encima de Nairo, se fue en una escapada.



Ya se presentó el primer paso montañoso, pero esa clasificación no sufre cambios, lidera Wout Poels. No hay fuga por el momento, pero sí muchos intentos. 89 km a la meta.