Tour de Francia 2021: en vivo, siga el minuto a minuto de la etapa 13

El Tour de Francia disputa este viernes la etapa 13, un tramo de 219 kilómetros entre Nimes y Carcassonne, en terreno llano.

La jornada es larga, con intenso calor y, como siempre, se presentó la fuga: Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), Sean Bennett (Qhubeka-NextHash) y Pierre Latour (TotalEnergies) se centraron en la escapada.



Le puede interesar: (Nairo: así lo animó un aficionado en la subida al Mont Ventoux)



Se cruzó un premio de montaña, pero eso no afecta la clasificación liderada por Nairo Quintana.



Los escapados siguen al frente, pero la diferencia no ha superado los tres minutos. Los equipos de los embaladores se han encargado de que la renta de los de adelante no siga en ascenso.



Faltan 82 kilómetros para la meta y los escapados llevan 1 min 48 s al lote del líder, Tadeg Pogacar.



Philippe Gilbert saltó del lote, movió el grupo de favoritos en un sectno en el que el viento es una amenaza. Faltan 65 km de la meta.



Con el corredor belga saltó Álex Aranburu, mientras adelante se quedó Bennett. Los punteros son Goldstein y Latour.