‘No quiero hablar del récord’: Mark Cavendish

El ciclista británico Mark Cavendish ganó este jueves la sexta etapa del Tour de Francia, disputada entre Tours y Chateauroux, mientras que el neerlandés Mathieu Van der Poel conservó el amarillo de líder de la general.

Cavendish (Deceuninck) superó al belga Jasper Philipsen (Alpecin) y el francés Nacer Bouhanni (Arkea), segundo y tercero en la meta.



Se trata de la victoria 32 de etapa de Cavendish en el Tour de Francia, la segunda de este año. Se encuentra así ahora a apenas dos victorias del récord de 34 del belga Eddy Merckx.



"Han pasado 10 años desde la última vez que gané aquí y es muy especial vivir esto de nuevo. He ganado de la misma manera que lo hice años y de hecho ha sido de gran ayuda conocer la recta de meta", dijo Cavendish.



Y agregó: "Hablamos en la reunión previa a la etapa de los trenes de calidad hay en este Tour y lo difícil que sería ser nosotros los lanzadores. En efecto, Alpecin-Fenix ha sido el ‘treno’ más fuerte. En el último kilómetro, Michael [Morkov] me dejó abierto el espacio a mi derecha para que pudiera meterme en su rueda”.



El ciclista de 36 años no quiere hablar e la marca que está cerca de igualar, más bien se concentra en el día a día.



"La camiseta verda no es un objetivo para mí. Ha cambiado mucho desde que lo gané por la cantidad de puntos que otorgan ahora los sprints intermedios, lo cual quizá juegue en mi favor. ¿El récord de victorias de etapa de Eddy Merckx? ¡Ni lo menciones! [ríe] No pienso en nada de eso. Solo quiero ganar etapas en este Tour de Francia. Si me da para apuntar 50 más, genial. Si ésta es mi última victoria, bien está", sentenció.



