Tour de Francia 2021: damnificados y beneficiados tras la etapa 7

Matej Mohoric se impuso en la séptima etapa del Tour de Francia, disputada este viernes entre Vierzon y Le Creusot, de 249 kilómetros, larga, extenuante, y en la que Mathieu van der Poel sigue de líder y Rigoberto Urán aguantó.

El día fue loco, bueno así lo hicieron los ciclistas, que desde el primer momento hicieron dura una fracción que no lo parecía así.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: así va la clasificación, tras la etapa 7)



El mismo líder se fue con Wout van Aert, tercero en la general. El lote les dio permiso, pensando en que no son peligrosos para sus intereses, pero la verdad que tomaron minutos valiosos.



Van der Poel ha dicho que se bajará del Tour para ir por el oro en el ciclomontañismo de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero Van Aert respondió a una estrategia del Jumbo Visma que en principio no se entendió, pero cuando Primoz Roglic se quedó a 15 km de la meta todo se aclaró.



Y es Roglic el primer damnificado de la carrera. Cedió en meta más de nueve minutos y en la general ya está a 9 minutos 11 segundos, por lo que se despidió de toda opción de pelear por el título.



El corredor esloveno, segundo el año pasado, tuvo una caída el lunes y no se ha podido recuperar, su cuerpo no ha respondido al tratamiento y es lógico lo que ha pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Tadej Pogacar. Foto: EFE

Lo que pasa con Roglic entristece al Tour, porque el espectáculo por la victoria en la general ya no se va a dar, el segundo favorito al título no está, pierde tiempo considerable. El Jumbo perdió la cabeza, a su capitán y eso no es bueno.



Ríchard Carapaz, al ver que Roglic no iba, pues lanzó un ataque de lejos, sacó una buena diferencia, pero fue alcanzado en el final de la etapa.



Fue un buen intento, pero falló y eso demuestra la desesperación del equipo Ineos al ver que no cuenta tampoco con Geraint Thomas, que también se ve afectado por los accidentes de los días anteriores, y de Richie Porte, que tampoco está por idénticas causas.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: aficionada que causó accidente será juzgada)



Carapaz se ve bien, pero sigue por debajo. Llega la montaña este fin de semana y ese sí es el terreno propicio para el ecuatoriano con el fin de recortar camino.



Nairo Quintana pierde en la general más de 19 minutos, pero eso se esperaba. Lo había anticipado y no es sorpresa, pero sí hay que lamentarlo porque siempre se ha visto adelante.

Facebook Twitter Linkedin

Rigoberto Urán. Foto: EFE



Y si hay ciclistas con problemas y que le dicen adiós a sus aspiraciones, pues hay otros que las mantienen. Y en la lista, de primero, está Tadej Pogacar, es el que sale mejor librado.



Ha demostrado que no hay uno como él en este Tour, que aunque es quinto en la general no falta mucho para que agarre el liderato.



A eso hay que sumarle que no tiene un fuerte enemigo, se ve la general y no hay un corredor que lo pueda poner contra la pared. Sí, vine la montaña, está a punto de terminar la primera semana, pero el esloveno parece no tener pierde.



Van der Poel se va a ir, Van Aert queda a cargo del Jumbo, pero no es Roglic. Vincenzo Nibali se metió en la pelea porque estuvo en la fuga, pero no es el ciclista de antes.



Julian Alaphilippe puede pescar, pero su mejor hora para ganar el Tour pasó. Alexey Lutsenko subirá, es buen escalador, Pierre Latour, igual y Rigobeto Urán, que es décimo, tiene intactas las aspiraciones de ir por el ‘Top’ cinco.



Y, ojo, falta toda la montaña, que servirá para acomodar la clasificación.



Le puede interesar: (Urán sobrevivió en la etapa loca del Tour de Francia)



DEPORTES