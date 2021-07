Tour de Francia 2021: lo que dejó la doble subida al Mont Ventoux

Wout van Aert se impuso en la etapa 11 del Tour de Francia, disputada este miércoles entre Sorgues y Malaucène, de 198 kilómetros, en la que Tadej Pogacar conservó el liderato, Rigoberto Urán es segundo en la general, y Nairo Quintana, líder de montaña. Esto dejó la jornada.

1. Pogacar sufrió. El sólido líder, Tadej Pogacar, sufrió en la segunda subida al Mont Ventoux. Al menos mostró fragilidad, tras el fuerte ataque de Jonas Vingegaard, quien ahora pasa a ser uno de los fuertes rivales por el podio de la carrera.



Pogacar no pudo seguir el paso al corredor del Jumbo Visma, alzó el pedal y se dedicó a minimizar pérdidas, coronar el alto, esperar a Urán y a Ríchard Carapaz para, en el descenso, darle alcance a Vingegaard.



2. Urán ya es segundo. Su modo de correr, aguantando, mirando de reojo los movimientos de sus rivales y forzando el paso, le ha dado a Rigoberto Urán la opción de ser segundo en la general.



El ciclista colombiano del Education First se quitó de encima de Ben O’Connor, quien era el segundo, pero que pagó caro el esfuerzo del domingo pasado, cuando ganó la etapa y llegó al podio.



Urán, a sus 35 años, hace gala de su experiencia, de su buena preparación, y ya se mete en la pelea. Es duro ganar el Tour; Pogacar está muy fuerte, pero su segundo podio, después del 2017, se ve viable, aunque las diferencias con sus rivales son cerradas.



3. Las diferencias. Urán es segundo, pero de ahí para atrás las diferencias son muy cortas, aunque ya varios se han decantado por la pelea de los dos cajones restantes del podio.

Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia. Foto: AFP

El colombiano le lleva solo 14 segundos a Vingegaard, que va bien en la subida y es excelente al reloj. A Carapaz lo tiene a 15 s, corredor al que le viene bien la montaña alta, y a O’Connor, que cedió este jueves, está a 1 min 10 s.



La pelea se acortó, ya son esos tres los que, por ahora, pelean. El Tour no se ha acabado y faltan tapas claves de montaña y la crono, el penúltimo día, de 30 km, pero Urán se ve bien y puede optar por su objetivo.



4. Nairo, ¿será? Nairo Quintana sigue de líder de la montaña, pero este jueves dejó una gran duda, porque no se le va tan fuerte para defender esa camiseta de puntos rojos.



En primera instancia atacó con Julian Alaphilippe, pero se quedó, el lote lo pasó y llegó a la meta a más de 33 minutos. Conservó la montaña porque los que se escaparon y recogieron los puntos no estaban en las clasificación.



Lo que preocupa es su estado de forma. Este miércoles, con esas subidas y con un puñado de puntos por disputar, no estuvo y eso deja mucho que pensar.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

