Tour de Francia 2021: cinco conclusiones de la contrarreloj

El Tour de Francia cumplió una etapa clave: la contrarreloj individual de 27 kilómetros, ganada por Tadej Pogacar, mientras que Mathieu van der Poel sigue de líder.

Pogacar rompió el cronómetro, fue el mejor y está cerca del liderato, su máximo objetivo. El mejor colombiano es Rigoberto Urán. Las conclusiones.



1. Pogacar, inmenso. El esloveno logró su objetivo, primero, ganar la etapa, dar un gran golpe de autoridad y acercarse en la clasificación general, la que salvó por poco Mathieu van der Poel.



Pogacar, de 22 años, por ser el actual campeón, es el primer candidato a ganar la carrera, y con esta actuación en la crono lo certificó. Ya tiene a su máximo rival, a su compatriota, Primoz Roglic, a 1 minuto 48 segundos, lejos.



Sin ser definitivo, esa diferencia marca, más cuando solo se han disputado cinco etapas. Además, Ríchard Carapaz, peligroso en la montaña, también está alejado: a un minuto 44 segundos.



Pogacar está fuerte y tras la crono es el más beneficiado de todo el pelotón. No solo cuenta con su estado de forma, sino que se ha favorecido por las caídas y pérdida de tiempo de sus más enconados contrincantes, y eso también cuenta.

Tadej Pogacar. Foto: EFE



2. Dudas. La gran pregunta de Pogacar es su equipo. No cuenta con un grupo fuerte y si en los próximos días se pone la camiseta amarilla tendrá que estar listo para defenderse. Ya se sabe que le falta una crono, la penúltima etapa es de 30 km, y ahí estará listo para asestar otro golpe, pero queda toda la montaña.



Pogacar sube, en la escalada es excepcional y no tendría problema, la clave está en la forma que controlar la competencia, una vez se haga cargo del liderato, algo que no está lejos.



Sin duda que nadie se va a quedar quieto y aunque tiene una buena diferencia, no es la mejor, no es definitiva, y falta mucho más de la mitad del Tour. Debe estar preparado para que todos lo ataquen.



3. Los rivales. Roglic, Carapaz y Geraint Thomas, quienes eran al comienzo de la carrera los enemigos de Pogacar, pues están en una posición incómoda, ceden ya más de un minuto con él, pero se tienen que parar.



Los llamados a pelearle a Pogacar se moverán, trazarán otro plan, lo tienen que hacer, si sus condiciones físicas están. No les queda otra que atacarlo para poder recortar el tiempo que pierden, están obligados a eso o el líder del UAE Emirates les tomará más ventaja y sentenciará pronto el Tour.



El tema es que pocos lo pueden hacer. Roglic siente los heridas de su caída, Thomas, igual. Carapaz debería de ser el más indicado, pero Pogacar también es un gran escalador y no se ve dónde tendría el pierde.



4. Urán, buen golpe de pedal. Rigoberto Urán es el mejor colombiano en la general del Tour. Es séptimo a un minuto 29 segundos de Van der Poel y pierde un minuto 21 segundos con Pogacar. La carrera que hace es excelente y su estado de forma, como se ve, es óptimo para seguir en la pelea.



Ha perdido tiempo, la verdad, pero se ve mejor que Roglic, Carapaz y Thomas, aunque falta toda la montaña. Ya los tiene por encima, pero las diferencias son muy cortas entre ellos.



Supera al ecuatoriano por 15 segundos, a Roglic por 19 s, pero por delante tiene a Pierre Latour, Alexei Lutsenko, Julian Alaphilippe, Van Aert y al líder Van der Poel que, en teoría, los puede superar.



Corriendo como siempre, inteligentemente, aguantando, a rueda de los demás y sorteando los peligros, el ciclista del Education First a esta altura del Tour debe sentirse cómodo en sus aspiraciones de terminar en el ‘top’ cinco.

Nairo Quintana. Foto: EFE

5. ¿Y los demás? Nairo Quintana libró la crono, cedió tiempo y es 19 a 2 minutos 45 segundos del líder. Confirma que a este Tour vino por victorias de etapa, y hace bien.



Tras la quinta fracción, Quintana puede luchar por la victoria parcial, no tienen nada qué hacer frente a los fuertes rivales que tiene, pero hasta le podría alcanzar para el ‘top’ 10, si sus fuerzas le alcanzan.



Esteban Chaves, dentro de los cálculos. Es otro que tendrá la ocasión de ir por una victoria de etapa, pues ya pierde 3 minutos 24 segundos.



Miguel López es el que peor le ha ido. Ya pierde cinco minutos con 20 segundos y ahora le quedará por un triunfo parcial. Movistar es de los equipos menos favorecidos tras la crono, pues Enric Mas, su otra carta y quien estaba bien ubicado en la clasificación, ya cede un minuto 58 segundos.



Lo bueno, que Nairo y López tienen libertad para ir por su objetivo, aunque para ‘Supermán’ sería un premio de consolación, pues vino a pelear el podio.

