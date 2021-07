Tour de Francia 2021: ¿qué hacen los ciclistas en un día de descanso?

Las carreras de tres semanas, entre ellas el Tour de Francia, no solo se caracterizan por su dureza, sino porque por ser de tantos días de competencia, pues también tiene momentos para el descenso.

El Tour de Francia tendrá este lunes el segundo de esta edición, clave para afrontar la parte final de la prueba que terminará el domingo en París.



Es una buena oportunidad para manejar el estrés y estar tranquilos. Los ciclistas se dedican a recuperar mejor, a comer más tranquilos, a compartir con sus compañeros y el cuerpo técnico.



Hay la opción de levantarse más tarde, desayunar y, obviamente, salir en la bicicleta. No se puede parar, hay que salir a rodar.



Los equipos hacen rutas cercanas a los hoteles de unos 60 o más kilómetros para no perder el ritmo, la costumbre y que no llegué el día siguiente y les pase factura.



De igual manera, es un buen momento para atender a los medios de comunicación, que siempre están restringidos, hoy más, por el tema de la pandemia y la burbuja en la que se encuentra cada conjunto.



Hay ruedas de prensa, generalmente atendidas por los líderes de los equipos y el director técnico, que más tranquilo y sin el afán del arranque de una etapa o el cansancio luego del final de una jornada.



Luego, una buena comida y a dormir para levantarse el martes y seguir en la pelea de los objetivos en el Tour.



