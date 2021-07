Greipel tomó una decisión con su carrera deportiva

El esprínter alemán André Greipel (Israel SN), que el viernes cumplió 39 años, anunció este sábado en un video que se retirará a final de año.

"La etapa de mañana (domingo) será mi última en el Tour de Francia", declaró el 'Gorila de Rostock', ganador de once etapas en la 'Grande Boucle' entre 2011 y 2016.



"A final de año pondré punto y final a mi carrera", añadió el alemán, gran rival de Mark Cavendish en los últimos años de la primera década de los 2000 en el equipo Columbia.



"Estoy muy contento de lo que he conseguido con mis compañeros", añadió Greipel, vencedor también de siete etapas en el Giro de Italia y de cuatro en la Vuelta a España.



"Miro al futuro con mucha alegría, porque podré hacer lo que quiera y pasar tiempo con mi familia", saboreó.



Pero "de una forma u otra espero permanecer en el mundo del ciclismo", concluyó Greipel, cuya mejor época transcurrió en las filas del equipo Lotto entre 2011 y 2018.



AFP