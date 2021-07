Tour de Francia 2021: las conclusiones de la primera semana

Ha terminado la primera parte del Tour de Francia, con el liderato para Tadej Pogacar, el tercer lugar en la general de Rigoberto Urán y el primer puesto de la montaña para Nairo Quintana. Las conclusiones.

1. Pogacar, sin rivales. Llegó como campeón del Tour de Francia, como el máximo favorito a retener la corona y luego de la primera parte de la competencia es sólido líder y no se ve por dónde pueda perder esa condición.



Le puede interesar: (Tour de Francia 2021: así van las clasificaciones luego de la etapa 9)



Al menos, ciclísticamente, es el mejor de la carrera. Sus rivales se han visto minimizados por el esloveno, que ya supera a los más fuertes contrincantes por más de cinco minutos. El segundo es Ben O’Connor, a 2 min 01 s, pero el australiano no es un peligro para él. Después está Urán, ya a 5 min 18 s. Lejos, muy lejos… Y faltan dos semanas de carrera.



A Pogacar se le comenzó a acomodar todo con la pérdida de tiempo de Primoz Roglic, tras la caída del lunes pasado. Geraint Thomas también cedió tiempo por un accidente. Richie Porte se eliminó solo en las primeras de cambio y el panorama cambió sustancialmente.

Facebook Twitter Linkedin

Tadej Pogacar. Foto: AFP

Roglic ya se retiró, Thomas está lejos, Porte, ni se diga, y lo que le pelan atrás no tienen las mismas condiciones que el líder del UAE Emirates. Sí, hay que llegar a París, faltan muchas etapas, pero Pogacar sale vencedor de la primera parte de la prueba y no se ve que lo bajen de ahí, a no ser que sufra un accidente o algo similar.



2. Urán, al podio. La meta de Rigoberto para el Tour se cumple: subir al podio. Ya es tercero en la general y quiere terminar dentro de los tres mejores.



Gracias a sus condiciones, experiencia y regularidad, Urán llegó a Brest con el antecedente de haber sido segundo en la general de la Vuelta a Suiza, detrás de Ríchard Carapaz, y de ganar la etapa contrarreloj.



Como siempre, aguantó en la montaña, hizo una buena crono el miércoles pasado y está de tercero. Claro, nada está definido, pero el colombiano distancia a Jonas Vingegaard por 14 s, a Carapaz por 15 y a Enric Mas por 24 s. Todo muy cerrado.



Sin duda que el líder del Education Frist tratará de buscar conservar esa posición. Ya sabe lo que es quedar en el podio del Tour, tras su segundo puesto en el 2017 detrás de Chris Froome. Lo que ha hecho es muy bueno, por eso es de los destacados.



3. Nairo, la montaña. Lo dijo antes de comenzar la carrera: “Me olvidaré de la general, pelearé los premios de montaña y una etapa”, advirtió Nairo Quintana días antes de abordar su octava aventura en el Tour.



Le puede interesar: (Tour de Francia: etapón de Nairo, el mejor escalador y Urán es podio)



Su estrategia le ha dado resultados. En el fin de semana montañoso en los Alpes, el ciclista boyacense del Areka-Samsic ya se apoderó de la camiseta de pepas riojas y la espera defender de aquí en adelante.



La batalla no será fácil, pues no tiene las piernas de años anteriores para estar al lado de Pogacar, cuando se afronten las etapas de alta montaña, pero con inteligencia y sumando puntos clave, conseguirá su objetivo.



No puede pelear mano a mano con los primeros de la general, por eso irse en la fuga en las fracciones con montaña para sumar puntos será la clave.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: EFE



No se ve claro que gane una etapa, hay muchos intereses en este Tour de otros equipos, por lo que si busca el título de mejor escalador, pues sería una victoria importante para él y para la escuadra francesa.



4. Decepciones. Primoz Roglic, Geraint Thomas, Richie Porte y Miguel Ángel López no han dado ‘pie con bola’ en este Tour de Francia. No han respondido a las expectativas que sobre ellos estaban antes del arranque de la prueba.



Roglic se cayó, no pudo recuperarse y ya se fue de la carrera. Preparará la defensa del título de la Vuelta a España, pero la condición de salud no era la mejor, siempre se quejó de las secuelas que le dejó el totazo que se dio en la tercera jornada.



Thomas estuvo a punto del retiro, pero su hombro respondió bien. No se ha ido del Tour, pero no respondió. Su caída lo mermó y ahora está al servicio de Carapaz.



López no se cayó. En las primeras etapas estuvo en el lugar equivocado, se vio metido en los enredones del primer, segundo y tercer día y cedió todas las opciones de luchar por el podio o el ‘top’ cinco.



‘Supermán’ no voló esta vez. Las condiciones no son las mejores, al menos en esta primera parte de la carrera. Tal vez busque un triunfo parcial, pero si mejora su estado físico lo puede luchar. Sin embargo, no se le ve en las condiciones para lograr el triunfo.



Le puede interesar: (Higuita y el gran gesto que tuvo con Nairo en el Tour de Francia 2021)



Lisandro Rengifo

Reactor de EL TIEMPO

@lisandroabel