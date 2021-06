Análisis: ¿las opciones reales de Colombia en el Tour de Francia?

El ciclismo colombiano afronta otro reto grande: el Tour de Francia 2021, y lo hace con seis cartas, hombres con talento, experiencia y capacidades para un buen resultado de acuerdo a lo que se ve, pero no para ganarlo.

Miguel Ángel López (Movistar) y Rigoberto Urán (Education First) son los de la talla para lograr casar una pelea por el podio, capaces de pelear el top cinco.



Tanto López como Urán han demostrado este año que están en un buen momento, pero están por debajo de Tadej Pogacar y Primoz Roglic, los dos grandes favoritos; incluso, Geraint Thomas y Richard Carapaz llegan con más opción.



Claro, durante la carrera todo puede cambiar, pero López y Urán tendrán que vérselas con corredores mucho más poderosos. Desde el comienzo entran perdiendo, pues ceden terreno con los 57 kilómetros que hay al reloj, 27 en la primera semana y 30 en el penúltimo día.



Sí, Urán ganó la crono de la Vuelta a Suiza de 23 km, pero no estaban los que enfrentará en el Tour, y en esa jornada había montaña, en Francia serán llanas. Urán corre con inteligencia, aguanta a rueda, y así logró el segundo puesto en 2017.

Hace mucho que no veía a Urán así como lo vi en Suiza, es un corredor fuerte. FACEBOOK

“Hace mucho que no veía a Urán así como lo vi en Suiza, es un corredor fuerte, pero en el Tour todo es a otro precio. Seguro Colombia puede buscar un lugar entre los cinco mejores, pero el título no es imposible, pero sí difícil”, le dijo a EL TIEMPO Tim Harris, técnico del Bahrain.



Urán superó el covid-19, cambió su preparación y llega al Tour con la meta de pelear el podio.



“Veo difícil el podio, pero es posible. Si Urán corre bien, estará ahí. Hay que estar pendiente de los movimientos del Ineos, que debe mover la carrera, y si eso se da lo podemos ubicar bien en la general”, señaló Juan Manuel Gárate, técnico del Education First.

Miguel Ángel López. Foto: Photo Gomez Sport / Movistar Team



'Supermán', daminificado



López también viene del covid-19, eso lo hizo cambiar su calendario, pero ganó la Vuelta a Andalucía y la escalada al Mont Vetoux, lo que indica que, al menos psicológicamente, llega de la mejor manera.



Esta vez, el Tour tiene montaña, lo que no hay son muchas llegadas en alto, solo tres, pero hay terreno dónde hacer daño y en la escalada saca sus mejores resultados. El reloj es su problema.



El año pasado llegó a la última crono en el tercer lugar de la general y acabó de sexto, en solo 36 km perdió sus ahorros. Con los especialistas pierde y mucho y recuperar ese tiempo no le será fácil y más ahora que quedó a un minuto 49 s.



“Los veo en los diez primeros, pero para la victoria no. Hay otros con opciones como Thomas y Carapaz”, señaló Laudelino Cubino, exciclista español, quien ganó etapas en las tres grandes.



Nairo Quintana dijo que va por etapas y no por la general, objetivo que está acorde con su actualidad, pues no pelea el podio de una grande desde el 2017, cuando fue segundo en el Giro de Italia. No tiene para más en este Tour.



Sergio Higuita es una carta interesante en el Education First, pero su primera misión es ayudarle a su líder.



Esteban Chaves ha hecho un buen año: sexto en Cataluña, noveno en País Vasco, octavo en la Flecha Valona y tercero en Grosser Preis des Kantons Aargau, y puede ser clave cuando se hable de victorias de etapa. ¿Por qué no luchar por un lugar entre

los diez primeros?

Esteban Chaves. Foto: EFE

Sergio Henao correrá su cuarto Tour de Francia, ahora con el equipo Qhubeka, y ha dicho que la idea del grupo es ir por triunfos en alguna jornada.



El panorama de Colombia en el Tour es alentador, pero no porque se puede ganar la carrera, porque aunque nadie puede decir nada antes de la carrera, sí es cierto que hay corredores mucho más fuertes. Más bien se puede animar la prueba y aumentar la historia de victorias de etapa y de corredores entre los cinco o diez primeros al término de la competencia, eso suena mucho más real.



