Tour de Francia 2021: el balance de los colombianos, uno por uno

El ciclismo colombiano terminó una participación más en el Tour de Francia, en la que el mejor fue Rigoberto Urán, décimo en la general que domina el esloveno Tadej Pogacar, quien este domingo se coronará campeón.

Desde que se conocieron los recorridos de las tres carreras grandes, se sabía que esta vez el Tour no caía como anillo al dedo para los ciclistas colombianos.



Solo tres llegadas en alto, 58 km al reloj y dos dominadores como Pogacar y Primoz Roglic, quienes eran los dos máximos favoritos, dejaban por el suelo la idea de ganar la competencia, pero sí se pudo hacer una actuación más decorosa.



Los representantes tuvieron sus objetivos bien trazados y los resultados no fueron los mejores. Es claro que el título era una utopía y que la idea de ganar etapas y meterse en el top cinco era a lo que se apuntaba.



Todo giró en torno a Urán (Education First), Miguel Ángel López (Movistar) y a Nairo Quintana (Arkea). Urán tuvo el podio en sus manos, pero se fundió en las dos últimas etapas de montaña.



Ya había sido segundo en el 2017 y venía con buen cartel: segundo y ganador de una contrarreloj de 23 km en la Vuelta a Suiza. Urán no aguantó y sucumbió en la tercera parte de la prueba, algo en lo que él era fuerte. Esta vez le pasó factura el haber estado 69 días sin competir, tras el contagio de covid-19, tema que le obligó a variar su preparación.

Son injustos con Urán. Sí, le faltó al final, pero quiero ver un corredor a los 34 años haciendo la carrera que hizo. FACEBOOK

“Son injustos con Urán. Sí, le faltó al final, pero quiero ver un corredor a los 34 años haciendo la carrera que hizo. Luchó y es un ciclista vigente. Muchos a su edad terminan en los últimos lugares, pero se ha mantenido. Se sabe que es uno de sus últimos Tours, pero lo que hizo frente a corredores más jóvenes, luego de suspender entrenamientos y de pasar el covid-19, es una muestra de su profesionalismo”, dijo



Alessandro Ballan, campeón mundial, ganador de la Flecha Valona y corrió cinco veces el Tour.



López, el señor caído



López sí dijo que iba por la general. Desde antes del Tour, esa era su meta, pero ya en la primera etapa perdió 1 min 49 s, tras encontrarse atascado en las masivas caídas que se presentaron. Y ya en la cuarta fracción había perdido toda opción de luchar por su meta, pues dejaba en la general 3 min 43 s.

Miguel Ángel López - Tour de Francia 2021 Foto: EFE



Reiteró que este fue un Tour para olvidar; tanto, que se retiró de la carrera el viernes pasado para ‘preparar’ la Vuelta a España. Quedó en deuda.



“No tuvo un buen Tour, pues se vio en los primeros días metido en las caídas, perdió tiempo y eso lo afectó. Al verse que no podía disputar la general se vino abajo, moralmente no estuvo y le tocó trabajar para Enric Mas”, señaló Óscar de J. Vargas, exciclista y técnico colombiano, tercero de la Vuelta a España de 1989.



Nairo: ni etapa ni montaña



Nairo Quintana, antes del arranque, dijo que buscaría una victoria de etapa y la montaña, pero ni lo uno ni lo otro. Lo intentó, batalló, se puso la camiseta de pepas rojas, pero, como ha venido pasando en los últimos cuatro años, su nivel no le da para más.



No solo su rendimiento ha bajado, sino que encontró rivales mucho más fuertes. En su contra jugó que la carrera desde la primera semana, con la salida de Roglic, perdió control y se abrió. Los equipos tomaron un respiro y contemplaron la opción de ir por triunfos parciales y la montaña.



“Hace lo que puede. Cuando uno va a un equipo que no es fuerte, eso se siente y desmotiva. No está fuerte y hubo mejores corredores que él”, señaló Ballan.

Perjudicó al ciclista de Arkea-Samsic que el abanico de opciones se amplió. Pero aunque sus objetivos eran probables, no cumplió, y si algún día vuelve, pues será más difícil.

Nairo Quintana. Foto: EFE



“Esa operación de las rodillas, no es fácil salir de ella. Se ve muy solo en el equipo, y uno cuando va a luchar por la montaña o por una etapa necesita de sus compañeros. Requiere uno que alguien cierre los huecos. Nairo, además, no llegó en una forma ideal a este Tour”, indicó Vargas.



El Chavo del 13



Esteban Chaves (BikeExchange) no tuvo metas claras y terminó de 13, el mejor de su equipo. Sergio Henao tampoco es el corredor de antes, estuvo en fugas y se mostró.



Y Sergio Higuita tuvo un buen final: tercero en una etapa y en cuatro ocasiones hizo top 10. Fue el ángel de Urán, en un Tour pálido para Colombia del que se debe pasar la página rápido.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel