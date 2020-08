El otro enemigo que pone contra la pared a Egan, Nairo y Urán

El Tour de Francia arranca este sábado con muchas incógnitas. No se sabe cómo llegan los grandes favoritos, entre ellos Egan Bernal, Nairo Quintana, a Rigoberto Urán y el resto de ciclistas colombianos.

Tal vez sea la primera vez en muchos años que la carrera no tiene un norte y es impredecible lo que irá a pasar, por muchas circunstancias.



Y mientras el mundo del pedal está pendiente del desarrollo de la carrera, todo el Tour de Francia tiene un enemigo que no será fácil derrotar: el nuevo coronavirus.



Nadie que haga parte de la caravana de la competencia está vacunado contra esta enfermedad y cada uno de sus integrantes sabe que está latente la opción de uno o varios contagios.



La organización de la carrera ya se pronunció y advirtió que si se presentan en un equipo dos casos o al menos ese número de sospechas de contagio, el o los equipos a los que pertenecen esas personas serán excluidos de la prueba, por lo que la COVID-19 es otro de los grandes retos del Tour este año.



Una vez conocida la determinación, varios fueron los equipos que ‘brincaron’, diciendo que no les parecía justo que se tomara esa decisión.



El protocolo sanitario fue suavizado para los equipos en lo relativo al riesgo de expulsión del Tour de Francia: serán dos casos de corredores positivos en covid-19, en un periodo de siete días, los que conllevarán la exclusión, informó este viernes la UCI.



"En el caso en que dos corredores o más den positivo por covid-19 en el seno de un mismo equipo y en un periodo de siete días durante una gran vuelta, la UCI autorizará al organizador de la prueba a pronunciarse sobre la retirada del equipo afectado por motivos sanitarios", informó la UCI.



Por el momento, dos casos de covid-19 fueron anunciados el jueves, a 48 horas de la salida de la primera etapa. Ambos corresponden a dos miembros no ciclistas del Lotto, que los envió a casa junto a las personas con las que compartían habitación.



Sin duda alguna que solo un contagio prenderá las alarmas y si de alguna forma se cumple la norma, pues el nuevo coronavirus entrará a formar parte activa de la competencia y será decisiva su participación en el resultado final.



