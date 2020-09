Roglic y Pogacar, el poder esloveno en el Tour de Francia

Uno líder de la carrera y el otro vencedor de etapa en Laruns. El dúo Primoz Roglic - Tadej Pogacar dominó de tal manera el Tour de Francia este pasado fin de semana, que la carrera ciclista más importante del mundo podría reducirse a un duelo cien por cien esloveno.

Solo dos millones de habitantes para producir a los dos mejores escaladores en los Pirineos: la ecuación eslovena es una sorpresa a medias en esta primera semana del Tour. "No es verdaderamente nuevo", bromea el periodista de RTV Eslovenia, David Crmelj.



"En los Juegos Olímpicos de invierno, somos cada vez uno de los países con más medallas por cabeza". La forma en que Primoz Roglic y Tadej Pogacar arrancaron las bonificaciones en los últimos metros de las pendientes severas de Marie-Blanque eliminaron cualquier duda: el exsaltador de esquí de 30 años y el joven de 21 están por encima del resto en este momento. Al menos en esta primera parte de la Grande boucle.



Pero sus trayectorias son diferentes: el líder de Jumbo se subió al ciclismo profesional con 23 años, cuando el joven del UAE ha pasado por todas las categorías de edad.

"Coincidencia"

Y el comentarista de RTV (difusor del Tour de Francia en Eslovenia), Martin Hvastija, excorredor que disputó dos veces la Grande boucle, tiene una fórmula para resumir sus trayectorias: "Dice que Primoz ha caído del cielo", explica su colega David Crmelj.



"Nadie podía preverlo, llegó al ciclismo tarde. Pero Tadej pasó por todas las categorías de las escuelas de ciclismo. Comenzó con nueve años. Es un producto del ciclismo esloveno", añade.



Un deporte donde la república montañosa no había particularmente brillado hasta ahora. "El ciclismo de nuestro país siempre ha estado ahí, pero no al nivel de los mejores", reconoce el también esloveno Matej Mohoric (Bahrain), campeón del mundo juvenil (2012) y Sub-23 (2013).



"Siempre hemos tenido ciclistas que terminaban en los primeros puestos en las carreras World Tour, pero nunca dos grandes campeones al mismo tiempo como ahora", añade.



El ya retirado Simon Spilak había logrado alguna buenas plazas, por ejemplo en la París-Niza (cuarto en 2012, tercero en 2015), pero nada más notable. Pese a su gran tradición deportiva y sus resultados en esquí alpino, judo o atletismo, Eslovenia nunca había producido tales ciclistas.



"Pienso que es solo una coincidencia que Primoz y Tadej lleguen al mismo tiempo", analiza Mohoric, sin verdaderamente encontrar una explicación.

Un punto oscuro

Ese mismo piensa su compatriota Jan Polanc, compañero de Pogacar en el UAE Emirates: "Es posible tener buenos ciclistas, pero muy raro tener dos campeones así en posición de ganar el Tour", señala.



"Siempre he dicho que tenemos buenas escuelas de ciclismo en Eslovenia. Pero cuando eres un campeón, eres un campeón, y estos chicos, evidentemente, lo son", analiza Polanc.



Pero el lunar en este paisaje idílico reside en los casos de dopaje que han sacudido el ciclismo esloveno en una época reciente. Maillot rosa efímero del Giro de 2019, Polanc habló de un "momento triste para el ciclismo esloveno" cuando el caso Aderlass estalló en pleno Giro de Italia el año pasado.



En el marco de esta red de dopaje sanguíneo, dos de sus compatriotas, Kristijan Koren y Borut Bozic, fueron suspendidos cada uno dos años, por la Federación Internacional (UCI), "por violaciones del reglamento antidopaje cometidas en 2011 y en 2012".



En 2019, la UCI realizó también una investigación sobre otro esloveno, un hombre en la sombra, Milan Erzen, un antiguo ojeador/entrenador, que sigue en las filas del equipo Bahrain, debido a sospechas sobre su relación con el médico alemán Mark Schmidt, en el centro del caso Aderlass.



AFP