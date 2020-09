Análisis: Las verdaderas opciones de Urán y López de ganar el Tour

Rigoberto Urán es tercero en el Tour de Francia, a un minuto 34 segundos del líder, Primoz Roglic, y a 54 s de Tadej Pogacar, segundo; y Miguel López es cuarto a un minuto 45 s del líder y a un minuto 05 segundos de Pogacar, y son los dos colombianos que mantienen viva la opción de luchar por el título.

Urán ha sido regular y si aguanta como hasta hoy la contrarreloj le favorece, y López debe esperar el momento para ganar segundos a los demás, pues de todos es el que menos opciones tiene en la crono.



La carrera le ha llegado como anillo al dedo a Urán, un corredor que poco ataca, que su constante es aguantar un paso, sobrevivir al duro ritmo, ubicarse bien para adueñarse de los primeros lugares de la general.



Así fue segundo en el Tour de Francia del 2017 y con esa misma fórmula aspira al podio esta vez y, por qué no, al título, si es que en algún momento fallan Roglic y Pogacar.



Rigoberto Urán es un pedalista que no aguanta cuando hay varios ataques seguidos, que no es de ir por los corredores que saltan del grupo, más bien coge su paso, se regula y llega a su objetivo.



Su experiencia, lo que ha mostrado de su buena preparación y una carrera en la que poco se ataca son características que juegan a su favor. Además, tiene en la crono del sábado a una valiosa aliada para soñar con su segundo podio en el Tour.



López la tiene un poco más difícil, tanto para ganar la carrera como para meterse en el podio. Él es uno de los corredores que deben buscar un ataque para descontar tiempo y aumentarles a sus rivales, pues en la crono será superado.



El boyacense tiene en esta semana dos llegadas en alto, una de tercera y otra de fuera de categoría, el miércoles, para hacer daño, sacar tiempo a su favor y poder animarse a quedar en el podio.

Miguel Ángel López Foto: Efe



Eso se podría dar siempre y cuando el Jumbo Visma de permiso, aunque por lo que se ha visto en estas dos semanas, pues esa manera de correr de la escuadra de Roglic, de ir a la defensiva, poner un fuerte ritmo en el lote para que nadie salga en todos los terrenos juegan en contra del colombiano de Astana.



Y falta ver si López no tiene su día malo en el que pueda ceder terreno. Ojalá que no sea así.



Es claro decir que tanto Urán como López están en la misma burbuja de los demás sobrevivientes de la carrera, que en condiciones normales no podrán vencer a Roglic y a Pogacar, los dos más fuertes del lote.





