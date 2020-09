Lutsenko ganó la sexta etapa, en la que hubo tregua en la montaña

El ciclista del equipo Astana Alexey Lutsenko coronó una enorme jornada, en la que incursionó en una larga fuga, para terminar llevándose la victoria en la sexta jornada del Tour de Francia, en la que hubo una tregua en la montaña por parte de los líderes. Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán mantuvieron sus puestos.

La jornada estuvo dominada por una larga fuga, que llegó a estar a más de seis minutos de diferencia con el grupo principal. Entre los escapados estuvieron Jesús Herrada (Cofidis), Nicholas Roche (Team Sunweb), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg van Avermaet (CCC Team), Neilson Powless (EF Education First), Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling), Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) y Alexey Lutsenko (Astana Pro Team).



Le puede interesar: (Murió Luis Alfonso Marroquín, el primer DT mundialista colombiano).



Con el ascenso al Col des Mourezes, puerto de tercera categoría, que comenzaba la fiesta de la montaña de la sexta etapa, las diferencias se fueron reduciendo y el equipo Ineos puso la parada en el lote principal, seleccionando el grupo.



El equipo UAE Emirates quiso mover la carrera y preparar sus estrategias a falta de 21 km para la meta. El italiano Fabio Aru salió del lote principal, haciendo pensar en un posible movimiento de Tadej Pogacar.



También lea: (¿Reversa de Messi? Un giro total podría darse en esta novela).



Sin embargo, adelante Lutsenko y Powless aceleraron el paso y comenzaron a demostrar sus intereses de ir por la victoria de la etapa y la diferencia que tenían les daba para ilusionarse.



Lutsenko, con coraje y pundonor, pasó en la primera posición el primero de montaña de primera categoría, mientras que en el lote principal las aguas eran calmadas y el Ineos controló toda la subida.



Al final no hubo cómo frenar a Lutsenko, que se llevó la victoria de principio a fin y terminó dándole el primer triunfo al equipo b. En la montaña los favoritos al título no se declararon la guerra.



DEPORTES