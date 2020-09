Nairo Quintana insiste en la posible alianza de colombianos

El colombiano Nairo Quintana restó importancia a la caída que sufrió este martes en el Tour de Francia y aseguró que se encuentra bien, tras haber acabado sin problemas la undécima etapa de la ronda gala.

"Aquí no hay ningún día tranquilo, hay que tener mucho cuidado con las caídas, hacen mucho daño. Los recorridos han sido difíciles, hay que librar, guardar fuerzas par mantener la posición. Afortunadamente estamos bien y hay que seguir trabajando con el equipo", aseguró el ciclista del Arkea en la meta de Poitiers.



(Le puede interesar: Ewan sacó chispas en la etapa 11; Egan, Nairo, Urán y López, sin líos)



Quintana sufrió una caída este martes pero aseguró que no le ha dejado consecuencias.



"Hemos recuperado bien, la caída no ha sido demasiado grave, estamos bien físicamente", dijo el colombiano, quinto de la general a 32 segundos del esloveno Primoz Roglic.

(Lea además: Clasificaciones etapa 11 y general del Tour de Francia 2020)



El jefe de filas de Arkea aseguró que los próximos días no tendrá una táctica ofensiva y que tratará de "seguir evitando la pérdida de tiempo y las caídas".



Quintana insistió en la posible alianza colombiana para ganar el Tour si se dan las condiciones. "Si se presenta la oportunidad se podría dar. Si no, ya veremos qué pasa", dijo.



EFE