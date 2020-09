¡Otro final en alto! Al Tour vuelve la batalla en la montaña

Tras un breve reposo, el Tour de Francia recobra el contacto con la alta montaña en una nueva travesía del macizo centra con la inédita cima de Puy Mary, un duro pero corto puerto de primera categoría que devolverá la pelea entre los favoritos para la general.

Situado en la cima del Pas de Peyrol, la carretera que lleva al punto más alto del Macizo Central, el lugar nunca ha albergado una llegada de la ronda gala, pero su pelotón lo ha cruzado en diez ocasiones.



Será la guinda de una etapa en constante pendiente, que totaliza 4.000 metros de desnivel ascendente, la mayor diferencia de este edición y que no para de ofrecer posibilidades para los corredores.



Entre Châtel-Cuyon y la meta hay 191,5 kilómetros que comienzan a ascender desde el principio, con ascenso al col de Ceyssat, de primera categoría tras los 30 primeros kilómetros.



A partir de ahí, casi no hay descanso. Dos terceras, con un segunda en medio, llevan al pelotón hasta el tramo final, 20 kilómetros explosivos.



Primero con el ascenso al Nernne, un segunda de 3,8 kilómetros con una pendiente media del 9,1 por ciento, que puede servir de trampolín para ataques ambiciosos, que deben proseguir en Peyrol el puerto, que tiene 5,4 kilómetros al 8,1 por ciento de pendiente media, alberga en sus dos últimos kilómetros rampas constantemente por encima del 11 por ciento.



El director deportivo del Tour, Thierry Gouvenou, artífice de la jornada, se muestra convencido de que la general de la salida no será igual que la de la llegada tras esta dura etapa, que se produce cuando los ciclistas han superado ya la mitad del recorrido.



Por detrás quedaron los Pirineos, pero al Tour le queda todavía mucha montaña por ascender, con el Gran Colombier como primera cita, antes de afrontar Alpes y Vosgos, con la contrarreloj en La Plancha des Belles Filles como sentencia final.



EFE