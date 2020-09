¿Por qué tan pocos ataques en el Tour? Hablan los protagonistas

De cierta manera, las dos últimas etapas del Tour de Francia no han sido muy atractivas. Los ataques han sido escasos, la etapa del miércoles no tuvo siquiera una fuga y este jueves, aunque hubo una escapada que coronó Alexei Lutsenko, en el lote de los favoritos no hubo mayores movimientos.

¿Qué está pasando en esta carrera? La etapa de este jueves, a pesar de que no hubo grandes movimientos, se corrió a un ritmo muy alto. Alejandro Valverde, líder del Movistar, opinó que este es un Tour muy extraño.



"Ha sido una etapa rápida, nerviosa y con un ritmo al final muy, muy fuerte. ¿Que por qué un Tour tan raro, sin ataques? ... Bueno, la vida es rara. Míranos aquí, todos con mascarilla, eso ya es raro", señaló Valverde.



Valverde cree que muchos equipos están guardando fuerzas para la última semana de la carrera. "Lo más importante es que estamos aquí. Queda mucho Tour. Los últimos días son muy, muy exigentes y los equipos van pensando que, cuanto menos se gaste en estos primeros días, mucho mejor", expresó.



El excompañero de Valverde y Nairo Quintana en Movistar y líder del Bahrain-McLaren, el español Mikel Landa, también cree que hay muchas precauciones en el Tour este año.



“Hemos ido a toda velocidad y así poco se puede hacer. Es posible que haya un poco miedo de precipitarse y pegarte un calentón que no solo no te hace ganar tiempo, sino que lo puedes perder. En un final como el de hoy (jueves) era difícil hacer diferencia", dijo Landa.



Landa también cree que habrá mucho más espectáculo en la última semana. "Esas etapas pueden ser algo diferentes, puede haber más movimientos, más estrategias, habrá fugas... Pueden ser bonitas", puntualizó.



El actual campeón del Tour, Egan Bernal (Ineos Grenadiers), también destacó el ritmo acelerado al que se corrió este jueves. “Fue un día bastante duro, se va a sentir en las piernas. La última subida fue dura, así no hubiera ataques. Es uno de esos días que se va a sentir al día siguiente y que va acumulando para la última semana”, aseguró el colombiano.



El líder de la carrera, el británico Adam Yates (Mitchelton-Scott), cree que el recorrido de este jueves no era propicio para ataques. "En el final había una subida muy dura, difícil intentar una gran ofensiva y la última montaña no era suficientemente dura. Atacar hubiera sido un gran esfuerzo para poco resultado, he preferido ahorrar fuerzas para los próximos días", declaró.



