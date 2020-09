Este es Adam Yates, nuevo líder del Tour, por un error de Alaphilippe

Nadie pensaba que en la etapa llana de este miércoles en el Tour de Francia fuera haber un cambio de líder. Sin embargo, una imprudencia del francés Julian Alaphilippe, castigó al entonces líder a entregar su camiseta amarilla al británico Adam Yates.



Le puede interesar: (La increíble razón por la que Julian Alaphilippe ya no es el líder).

Adam, de 28 años, es reconocido no solo por sus pedalazos. En el pelotón internacional también corre su hermano, Simon, quien se podrá diferenciar solo por la barba, si es que la tiene. Ambos son gemelos y juntos pueden ser dinamita pura.



El hoy líder del Tour de Francia comenzó su carrera deportiva metido de lleno en el ciclismo de ruta, inicialmente, en equipos aficionados franceses, a diferencia de su hermano Simon, que lo hizo en la pista.



Adam tiene como mejor resultado en el Tour la cuarta plaza del 2016, año en el que consiguió la camiseta blanca del mejor joven, la misma que logró su hermano Simon en el 2017.



También lea: (Van Aert ganó la quinta etapa del Tour).



Entre los resultados en grandes vueltas están que Adam fue noveno del Giro de Italia del 2017. Se recuerda mucho cuando los hermanos Yates hicieron una etapa épica en el Tour de l’Avenir del 2013, cuando en la quinta jornada de la competición dieron un recital en la montaña y consiguieron los dos primeros puestos del día.



Hoy, por cosas de la vida, Adam, quien es el líder del equipo Mitchelton, se vistió de amarillo y tendrá la responsabilidad de mantenerse en la lucha y pelear por el título del Tour de Francia.



"Estaba en el bus, me he duchado y alguien ha llamado a mi director deportivo para pedirle que yo fuera al podio", explicó el líder de la escuadra Mitchelton.



Le recomendamos: (Clasificaciones etapa 5 y general del Tour de Francia).



"Son dos veces que me ocurre. Ya he estado cerca de tomar el maillot amarillo", recordó citando el día en que Chris Froome corrió a pie en el Mont Ventoux en el 2016 pero finalmente pudo conservar el jersey de líder.



DEPORTES