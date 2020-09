Análisis: ¿Los colombianos perdieron el Tour de Francia?

El resultado de la etapa 13 del Tour de Francia, disputada este viernes entre Chatel Guyon y Puy Mary, de 191 km, con final en alto, dejó un sinsabor para el ciclismo colombiano, tras el triunfo de Daniel Martínez y la pérdida de segundos, como se esperaba, de Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel López, sobre los eslovenos Primoz Roglic, sólido líder, y Tadej Pogacar, que ya es segundo en la general.

La victoria de Martínez es importante, fue el triunfo 21 de Colombia en la competencia francesa, pero al final, hablando de la general, preocupa que se perdió tiempo y que el terreno se acaba para volver a obtener la victoria en la general final.



Lo que pasó se veía venir. El perfil de la jornada no favorecía a los colombianos y sí a Roglic y a Pogacar.



La subida de 5 km no es lo que más les convenía a Bernal, Nairo y López, los eximios escaladores, porque ellos son de ascensos más prolongados, distinto a sus rivales, que se ‘pasean’ con montaña de esas características, cortas y duras.



A eso hay que sumarle que los últimos dos kilómetros hubo rampas hasta del 11 por ciento, y allí fue a donde los dos corredores eslovenos sacaron la diferencia, mínima, pero la sacaron.



Los segundos que Roglic y Pogacar les aplicaron al resto del grupo no fueron muchos, pero sí significativos para la general.

Daniel Martínez. Foto: EFE

En la meta, los dos ciclistas distanciaron por 16 segundos a López, que fue el mejor colombiano, más atrás, a 38 segundos llegaron Bernal y Urán, mientras que Nairo cruzó la raya de sentencia 40 segundos.



Y la general, también como se esperaba, se seleccionó mucho más, pero más por eliminación que por los ataques fuertes. Guillaume Martin perdió opción al título y Romain Bardet no partirá este sábado, pues los golpes no se lo permitieron, tiene conmoción cerebral.



El paso impuesto por Roglic y Pogacar fue imposible de seguir por los demás, que sucumbieron porque no se acomodan a esas subidas.



Pogacar es segundo a 18 s, Egan está de tercero a 59 segundos, Urán pierde un minuto 10 s, Quintana cede un minuto 12 segundos y López, un minuto 31 con Roglic, el líder, el más fuerte y el, hasta hoy, el ciclista imbatible del Tour.



La carrera no se ha acabado, que faltan más etapas complicadas, pero a los escaladores se les está acabando el terreno. Faltan tres jornadas con llegadas en alto, el domingo, en el Grand Colombier, de fuera de categoría, el martes en Villard de Lans, de tercera, y el viernes en el Col de la Loze, de primera, no quedan más.



Esas son fracciones en las que a los escaladores como los colombianos les vienen bien y sin duda de que tienen que atacar desde el domingo para descontarle tiempo al líder.



Egan, Urán, Nairo y López deben exigirse al máximo. El domingo, por ejemplo, es un día para eso, porque Roglic no solamente tiene a favor el tiempo que les lleva en la general, su condición psicológica, física y el respaldo de su fuerte equipo, sino la contrarreloj del penúltimo día de 36 km, que le cae como anillo al dedo para él.



Jumbo Visma, hoy, tiene el Tour en el bolsillo, cuando hablamos que a los colombianos les tienen una diferencia importante, pero también saben que Pogacar es un rival duro y que va fuerte en el tramo al reloj, por algo le ganó este año a Roglic el nacional de su país, por lo que es la piedra en el zapato para ellos.

Primoz Roglic y Tadej Pogacar, primero y segundo del Tour de Francia. Foto: EFE

La carrera entra en un punto álgido, en la que se ha visto a un líder exuberante, superior a todos, a un Bernal que no está bien, un Urán que, como siempre, va al límite y aguanta, a un Nairo que trata de hacer lo posible, pero que confirma que no es el de años pasados, y a un López que puede aspirar a subir al ‘top’ cinco, pero n o más.



El Tour para Colombia sigue vivo, no se ha perdido, pero por lo que se ha visto y por lo que viene, sí está muy embolatado.

