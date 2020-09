Esto valen las bicicletas más caras del Tour de Francia

Cannondale

La Supersix de Cannondale es, entre las bicicletas más costosas, una de las más asequibles.



Según la tienda en línea 'Go Rigo Go', podrían conseguirse ejemplares incluso en 6'300.000 pesos. Tiene una transmisión Shimano 105 y es utilizada por el equipo Education First, el cual, entre sus corredores, tiene a figuras nacionales como Sergio Higuita y Rigoberto Urán.