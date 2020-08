La ilusión y el objetivo de Sergio Higuita en el Tour de Francia

Para Sergio Higuita llegar al Tour de Francia es una meta cumplida. Se estrenará en la carrera más importante del mundo. Sin embargo, el campeón nacional tiene claro que su misión en la competición es ayudar a Rigoberto Urán y a Daniel Felipe Martínez en busca de la general. Eso sí, tiene en su cabeza poder ganarse una carrera.



Le puede interesar: (Análisis: las tareas de los 10 colombianos en el Tour de Francia).

Presión de la pandemia. Yo creo que es vivir el día tras día. Autocuidarnos, cuidar a todo el equipo. Es muy difícil saber cuándo alguien se va a contagiar. Hay que disfrutar el Tour, queremos correr hasta el final. Quisiera llegar hasta Paris, porque es mi primer Tour y es algo muy especial. Puede que se pare o pueda que no y hacer lo mejor posible.



Nivel después de la caída. Yo me encuentro bien, digamos que los golpes que tenía muscularmente se me pasaron, estuvimos entrenando unos días y estoy bien. Ya de cara al Tour me encuentro bien. Voy a darlo todo por apoyar a Rigoberto Urán y a Daniel Martínez que están muy bien.



Le puede interesar: (El otro enemigo que pone contra la pared a Egan, Nairo y Urán).



Debut en un Tour. Debutar en un Tour es un sueño hecho realidad. A los 10 años fue el primero que vi y a los 23 lo estoy corriendo. Pocos pueden llegar a correrlo, es de disfrutarlo, gozármelo.



Meta. Ya gané una etapa en la Vuelta y este año sueño con ganar una etapa del Tour de Francia. Hay varias jornadas que se me vienen a mí por los perfiles. Pero la carretera me pondrá en mi lugar. Pero si hay que ayudar en la montaña, lo haré y eso dará satisfacción.



Camiseta de los jóvenes. Todos los jóvenes pelean la general y será muy difícil.



Le recomendamos: (Los duelos Bernal-Roglic e Ineos-Jumbo animan el Tour de la mascarilla).



Camiseta nacional. La verdad es difícil llevar la camiseta de Colombia sin gente, pero sé que nos está viendo todo el mundo. Todos los colombianos van a ver el tricolor desde sus casas, uno quisiera tener esa afición en las montañas, pero esa es la ilusión, que todos nos ven desde casa, y que el público está desde sus hogares. Vamos a dar lo mejor. Llevar esa camiseta en el uniforme es algo que me impulsa más, así como cuando me caí en el Dauphiné, quise terminar, porque llevo la camiseta.



Experiencia Rigoberto Urán. Lo más importante es que nos hace reír, nos quita la tensión. Nos hace reír.



Libro de Rigo. Que es una persona con mucha perseverancia, que ha vivido muchas cosas difíciles en la vida, pero se ha sabido reponer y seguir adelante. Me sirve ver algo asó. Ver cómo me enseñó a pararme.



DEPORTES