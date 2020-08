Higuita lanza un aviso para la primera etapa con llegada en alto

Bajo de estatura, pero con polenta. Sergio Higuita ha estado asombrando al pelotón del Tour de Francia con sus buenas ubicaciones al final de las tres jornadas de la carrera. Hoy en día está en el Top-10 de la clasificación general.

El ciclista colombiano se ha mostrado tranquilo por lo mostrado hasta el momento y está seguro que puede seguir destacándose, pero siempre con la misión de disfrutar del Tour de Francia, según comentó en entrevista con Win Sports.



La etapa. Hoy (lunes) fue una etapa transitoria, ayer (domingo) fue un recorrido difícil y hoy se sintió ese esfuerzo en las piernas. Estoy feliz de estar en el Tour de Francia, es un sueño de disfrutar del día tras día.



Primera etapa con llegada en alto. Mañana (martes) es una etapa una muy explosiva, hay que e estar bien, ojalá podamos evitar caídas o algún pinchazo. La idea será estar con los de adelante y no ceder tiempo.



Actuación. No me imaginaba estar con los mejores, estar adelante es un privilegio. Hay que ver el día tras día. En el equipo no hay presión, entenderán un día que flaquee y veremos qué pasa esta semana.



Su nivel. La verdad es porque llevo varios años en Europa, sé posicionarse bien, correr con los mismos ciclistas que están acá, pues sirve porque uno conoce más o menos sus carreras.



