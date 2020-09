'Supermán' López no pierde la esperanza y lanza un grito de batalla

El colombiano Miguel Ángel ‘Supermán’ López consideró este lunes que pese al tiempo que ha cedido en la primera semana del Tour de Francia sus opciones están abiertas para alcanzar el podio final de la carrera.

"El balance de estos nueve días es bastante bueno, estamos ahí, a un 'minutico' y algo de los mejores, pero falta más de la mitad. Estamos tranquilos con los que tenemos", señaló el ciclista de Astana, noveno de la general a 1.15 del líder, el esloveno Primoz Roglic.



El ciclista colombiano indicó que, por ahora, la carrera está abierta, porque "no ha pasado nada" durante las nueve primeras etapas "duras y exigentes".



López, que disputa su primer Tour, reconoció que es una prueba "con más tensión" que el Giro de Italia o la Vuelta a España porque "todo el mundo tiene los ojos puestos en ella", pero que al final "no deja de ser una carrera más".



Sobre sus opciones, ‘Supermán’ aseguró que "no se puede saber con todo lo que queda para el final" porque "hay mucho riesgo" y "se puede tener un día con menos fuerza". "Por eso hay que disfrutar cada día que pasa sin pensar en el mañana. En una carrera así, todo los días pasan cosas", comentó.



El ciclista de Astana señaló que puede ganar cualquiera de los que está ahora en el "top 10", incluidos sus tres paisanos de Colombia, Egan Bernal, segundo de la general, Nairo Quintana, quinto, y Rigoberto Urán sexto.



"Egan está en la segunda posición, tiene la moral alta, puede tomar el día de descanso con moral. Rigo puede destacarse muy bien, es bastante veterano, sabe cómo hacer sus cosas y va poco a poco. Experiencia le sobra y lo puede hacer bastante bien", indicó.



López, que también destacó la fortaleza de los eslovenos Roglic y Pogacar, no descartó que pueda haber colaboración entre colombianos si alguno de ellos opta a la victoria y el resto ya ha perdido las opciones.



"De momento, cada uno corre por su equipo y sus intereses. Pero al final somos paisanos, del mismo país, cuando ya se haya desenlazado un poco más el Tour se puede colaborar. Por mi parte no habría problemas para hacer una alianza, sería bonito lograr un segundo Tour para Colombia", dijo.



EFE