Egan, tranquilo con su actuación y con su dolor de espalda

Egan Bernal llegó a este Tour de Francia con la misión de revalidar su título conseguido el año pasado. Hubo un momento de alarma cuando se quejó por un dolor en la espalda. Sin embargo, tomó la partida y hoy está en la lucha.

Había que ver cómo iba a estar Bernal en la etapa de este martes, la primera con llegada en ascenso del Tour de Francia. Llegó con el grupo de favoritos. Él, en declaraciones con Win Sports, aseguró que está bien de sus dolores.



Etapa. Estuve muy bien, creo que fue una etapa muy bonita con un final muy explosivo y bueno, la verdad estoy contento de no haber perdido tiempo con los favoritos y llegar ahí con ellos.



Dolor de espalda. Estoy mucho mejor, la primera etapa me dolió un poco, pero con la etapa de ayer (lunes), que fue plana, llana, me ha ayudado mucho y hoy (martes) no me dolió.



Desgaste. Todos los días son muy importantes, hay que tratar de estar muy atentos estos 21 días, pero la verdad que esa tercera semana será muy dura.



