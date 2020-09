Egan, realista: 'Hay que aceptar que los demás están mejor'

Para Egan Bernal el regreso de la montaña al Tour de Francia no dejó las mejores sensaciones. En el último ascenso se volvió a descolgar, reguló su ritmo para minimizar las pérdidas y cedió tiempo con Primoz Roglic y Tadej Pogacar.



Le puede interesar: (¡Fiesta colombiana en el Tour: triunfazo de Daniel Martínez!).

Algo que ha tenido Egan en su carrera deportiva es la sinceridad. Es una persona directa que hace análisis realistas y este viernes no podía eludir la responsabilidad de haber perdido la rueda.



"Fue muy, muy duro y perdí algo de tiempo. La verdad es que me sentí muy bien, pero nada, los rivales estuvieron más fuertes y es algo que hay que aceptar, que los demás están mejor. Ahora hay que intentar seguir dando lo mejor", le dijo a Win Sports.



También lea: (Así se vivió el duelo Roglic, Egan y Nairo en la etapa 13).



Aún queda montaña para definir el campeón del Tour de Francia, pero sus opciones se agotan. Este domingo hay un espectacular ascenso y ahí se sabrá si en la tercera semana podrá pelear o no.



DEPORTES