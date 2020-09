Análisis: Colombia ilusiona en el Tour: ¡4 ciclistas en el ‘top’ 10!

Colombia vibra con sus ciclistas en el Tour de Francia. La ilusión de ganar la competencia por segunda vez consecutiva está viva.

Luego del arranque de las jornadas en los Pirineos, cuatro de ellos hacen parte de los 10 mejores de la general: Egan Bernal (quinto), Nairo Quintana (sexto), Miguel López (séptimo) y Rigoberto Urán (octavo).



Nada está dicho. Este domingo termina la primera parte de la carrera, pero sin duda que el pedalismo colombiano tendrá mucho que decir en este Tour, que el sábado despertó, en la jornada de 141 km con salida en Cazères y llegada en Loudenvielle, ganada por Nans Peters, tras una escapada, con ataques entre el grupo de favoritos.



Tadej Pogacar fue el que armó el baile en el lote. El esloveno tenía que recuperar algo de lo que perdió el viernes anterior en la jornada de los vientos, pero su movimiento hizo que los demás se pellizcaran.



Nairo fue quien estuvo más atento. Muestra una condición excelente. La jornada, además de ese punto positivo, mostró a un López pendiente de sus rivales y a un Urán recuperando la mejor forma, esa que lo llevó a ser el segundo del Tour del 2017.



“A Nairo lo veo muy bien. Nos dimos cuenta de que fue a cerrar el hueco. Intentó irse en la última subida, abrió el paso, el camino y solo Primoz Roglic le pudo seguir el paso”, le dijo a EL TIEMPO Javier Mínguez, técnico español.



Las condiciones de los cuatro ciclistas colombianos son buenas. Eso nos ha mostrado la primera semana de carrera.



A Bernal le costó. Una vez se presentaban los arranques no podía seguirlos, pero más adelante llegaba. Tal vez su condición no sea la mejor, pero es un hombre que remata bien las carreras, es un fondista.

Es difícil saber su condición. Por lo visto en la etapa le costó, pero no hay que preocuparse, pues es un corredor que va de menos a más.



“Si bien hoy hay interrogantes con él, creo que lo clave es que está con los mejores, llegó con ellos y no ha perdido tiempo, eso dice mucho, no está tan mal como dicen. Tal vez le falte”, precisó el italiano Andrea Tafi, campeón del Giro de Lombardía y de la París-Roubaix.



"Confío en Egan. La verdad es que es distinto ver un Tour de Francia con ocho etapas en las piernas que con semana y media", contó Jhonatan Restrepo, ciclista colombiano del equipo Androni.



Egan, al final, fue claro: “Estoy feliz por salvar el día”. López y Urán estuvieron atentos. Ambos hacen un Tour inteligente, aguantando, estando a rueda de los demás y sin mostrar sus cartas, guardando para sus turnos.



“Urán es un hombre de experiencia, lo mismo que Nairo, y seguro que eso, además de otras cosas, es una de las fortalezas que tienen. Su veteranía y sus condiciones, si las mantienen, los llevarán lejos”, indicó Tafi.



Quien se vio bien otra vez fue Roglic. Atento a sus ruedas, a los movimientos y en algún momento pudo salirse del lote, pero si bien el Jumbo Visma, su equipo, trabajó durante todo el día, falló al final.

Egan Bernal, el mejor joven del Tour de Francia. Foto: EFE



Sepp Kuss era el hombre indicado para rematar el ritmo en el ascenso, pero sucumbió, no respondió y le tocó a Tom Dumoulin hacer las veces de gregario.

Jumbo Visma dejó solo a su líder por primera vez en este Tour y Roglic se tuvo que defender solo.



Contó con que pocos de los que estaban a su lado se movieron, pues el líder, Adam Yates, solo tenía fuerzas para estar en el grupo, controló a Nairo, y Egan no se vio

bien.



“Cada día es diferente. Ineos no es la sombra de lo que fue y Jumbo manda. Hubo un momento que tuvieron que cambiar los planes porque algunos fallaron y por eso se vio solo a Roglic, que se defendió”, aseguró Mínguez.



Falta ver si eso vuelve a ocurrir, si el tren del Jumbo falla, Roglic se queda solo y cómo va a responder. Su equipo ha corrido a la defensiva, controlando el grupo, pero falta ver a sus hombres y a su líder a la ofensiva, proponiendo ataques.



Pagaron caro el desgaste y su mal momento Julian Alaphilippe y Thibaut Pinot, quienes perdieron la rueda y las opciones de luchar por el título del Tour.



El trabajo de equipo es importante, nadie dice que no, pero a la hora de la verdad, cuando los líderes están frente a frente, la colaboración de los compañeros no es tan importante pues prevalecen las condiciones del líder para afrontar los ataques y defenderse de ellos.



Quedan dos semanas y mucho por correr. Este domingo hay una etapa importante, de 153 kilómetros, entre Paul y Laruns, con cuatro premios de montaña, dos de tercera y dos de primera, el último de ellos a 18 km de la llegada.

Lisandro Rengifo

​Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel