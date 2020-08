Los colombianos salvan día, Egan sube en la general del Tour

Caleb Ewan se impuso en la tercera etapa del Tour de Francia, disputada este lunes entre Niza y Sisteron, sobre 198 kilómetros, previo a la primera llegada en alto del martes, en la que el francés Julian Alaphilippe conservó la camiseta de líder y Egan Bernal escaló a la sexta casilla.

La fracción fue tranquila, al menos para los líderes, que se vieron apoyados por sus compañeros de equipo, más pensando en que no les pasara nada para la jornada de este martes, que será el primer gran reto.



Los ciclistas colombianos se mantuvieron resguardados. Tanto Egan Bernal como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Miguel Ángel López, para hablar de los más importantes y los que luchan por el título, no tuvieron inconvenientes serios.



Y eso también pasó con Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Tadej Pogacar, Romain Bardet, quienes conservaron sus posiciones y no tuvieron ningún problema durante el trazado.



La figura del día fue Jérôme Cousin, corredor del equipo Total Direct Energie, quien se escapó al lado de Anthony Pérez, pedalista del Cofidis, quien tenía como objetivo ganar los puertos de montaña que había para convertirse en el líder de la modalidad.



Pérez lo logró, pero en un descanso tuvo una caída, se fracturó la clavícula y tuvo que retirarse del Tour.



A falta de 13 kilómetros, el lote dio alcance a Cousin y todo se definió en el embalaje.



Ewan fue el más rápido, batió a Sam Bennett, mientras que Bernal escaló al sexto lugar, mientras que Higuita bajó al octavo, Esteban Chaves es décimo y Nairo, 11 en la general.



Este martes será la primera llegada en alto, la etapa consta de cinco pasos montañosos, tres de tercera, uno de cuarta y el último de primera, en la meta, luego de e recorrer los 160 kilómetros entre Sisteron y Orcieres.



