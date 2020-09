El lote pone el grito en el cielo por temor al contagio de la covid-19

Tom Dumoulin es la mano derecha de Primoz Roglic y la segunda carta para pelear el Tour de Francia en el Jumbo-Visma y criticó las medidas de bioseguridad que ha adoptado el público que sigue la competencia.

"Estoy contento con toda la gente alegre a lo largo de la ruta, pero en una subida así todavía es un riesgo", dijo Dumoulin, según el periódico holandés AD .



“Vi a más gente hoy que en los últimos días. Especialmente en los últimos kilómetros, no me gustó, había muchos espectadores entusiastas sin máscara.



"Si tengo que creer a los virólogos, la posibilidad de infección es baja durante una carrera de ciclismo, pero eso no significa que sea segura. Un espectador solo necesita tener corona y tos, y un ciclista lo contrae", sentenció.



Thomas De Gendt (Lotto Soudal) fue otro ciclista que se metió en el cuento.



"Los espectadores tampoco pueden darte un empujón este año, aunque pensé que había mucha gente en las subidas sin máscara", dijo en el Het Nieuwsblad.



“Al final todo está cerrado, pero eso es para lucirse. Aunque la gente mantenga la distancia, no es seguro. Percibí el olor a cerveza de la boca de alguien, así que si están infectados con el coronavirus, los ciclistas viajan a su lado también puede infectarse ", agregó.



Y Matteo Trentin, en sus redes sociales, advirtió: “Estimados aficionados: ¡usen una máscara cuando vengan a vernos al costado de la carretera! Cuanto más seguros podamos hacer que el entorno de la carrera sea mejor para todos nosotros! #por favor”.



